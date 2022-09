Haaland guió al Manchester City en goleada ante Sevilla por Champions

Manchester City arrancó con pie derecho la fase de grupos de UEFA Champions League, derrotando 0-4 al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. El equipo de Pep Guardiola tuvo un dominio absoluto durante todo el partido y aprovechó cada espacio que dejó la zaga de Julen Lopetegui, para imponerse con superioridad gracias a un brillante Phil Foden y un intratable Erling Haaland. Victoria contundente ante un frágil rival, que los deja primeros en su grupo.



Muy temprano, en 7 minutos, Erling Haaland anunció en el arco de Bono después de un centro de Kevin de Bruyne. Un junte que le daría varios dolores de cabeza al Sevilla. El noruego apareció en el área y por instinto quiso sorprender, pero la pelota salió desviada. Cinco minutos más tarde el que probó, a través de la media distancia, fue Jack Grealish. La pelota se marchó sin causar problemas.



Transcurría el minuto 20 cuando Manchester City, al que se le veía muy cómodo en cancha, consiguió el primero. Buena combinación entre los talentosos Phil Foden, Kevin de Bruyne y Erling Haaland. El noruego apareció por el segundo palo, recibió sin marca y la empujó al fondo tras el centro preciso que metió De Bruyne desde la derecha.



En el segundo tiempo el equipo de Lopetegui salió con una propuesta arriesgada buscando la igualdad. Sin embargo, dio muchas ventajas y el City no dudó en aprovecharse. Sobre los 58 minutos, Phil Foden marcó el segundo después de un pase de Joao Cancelo. Buena maniobra individual del volante británico, quien tras eludir dos veces a un defensor, definió de pierna zurda.



Sevilla no quería rendirse y a través de Rafa Mir quiso sorprender en terreno defendido por Ederson. Centro de Marcos Acuña que no pudo conectar. Erling Haaland quería más, y a los 61 minutos, se encontró con el tercero. Como todo cazador del área apareció en solitario tras un rebote que dejó Bono tras el zapatazo de media distancia de Foden, la capturó y la mandó al fondo.



Mientras los minutos se agotaban y Manchester City le daba manejo al partido, Sevilla pareció resignarse. Lopetegui decidió meterse en el banquillo y se dedicó a sufrir el partido. Guardiola refrescó su once y la intención no cambió.



Sobre los últimos minutos de adición, el argentino Julián Álvarez remató al arco y probó los reflejos del arquero, pero todo no se quedó ahí. City estaba encima y no quería despedirse sin otro gol. Sobre los 90+3, Rúben Dias consiguió el cuarto tras el centro de Candelo. El portugués apareció por el centro y la mandó al fondo. Duro inicio para el Sevilla que salió de la cancha en medio de reclamos de sus hinchas.