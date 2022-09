Haaland evocó la ley del ‘ex’: victoria del Man. City contra Dortmund

Los focos en esta nueva jornada de Champions, estaban en el duelo entre Manchester City y Borussia Dortmund, donde sería el reencuentro de Erling Haaland con su antiguo club. Duelo parejo, desde lo táctico. Cerca de ser sorpresa en Inglaterra, todo cambió en tres minutos, donde los de Guardiola remontaron el marcador.



El sello de Haaland apareció, para anotar el tanto del triunfo 2 a 1 contra Borussia Dortmund.



Esquema espejo, desde el planteamiento inicial, con un 4-3-3, para evitar la salida en ataque de cada equipo, pues las virtudes, desde lo ofensivo, eran abundantes en ingleses y alemanes. Las acciones, en el primer tiempo, fueron nulas. El ordenamiento defensivo de ambos, era en búsqueda de mantener el cero.



Los ciudadanos no tuvieron un solo remate directo al arco, apenas, con aproximaciones y tiros desviados, pese a tener gran parte de la posesión de la pelota, siendo una característica de los de Guardiola, en los años recientes.



Apenas un remate de Salih Ozcan, al arco de Ederson, sin mayor peligro. Para el complemento, las acciones del partido mantuvieron la tendencia, con el Dortmund, yendo al frente, sorprendiendo a la escuadra azul.



Al minuto 55, en un tiro de esquina rechazado, la esférica quedó en posesión de Reus, que mandó la esférica al centro del área, con la complicidad de Haaland, llegó Bellingham, para anotar el tanto de la sorpresa.



En adelante, las situaciones de gol fueron de los locales, entre el desespero y la posesión, pues no lograban encarar una secuencia que rompiera el bloque defensivo, ya plantado por el Dortmund. Incluso, el técnico de los alemanes montó una línea de cinco defensores.



Stones, al minuto 80, sacó un potente remate, distinto al estilo del City, que busca la elaboración. El defensor aprovechó el espacio, a unos 25 metros del área, para vencer al potero Meyer. Tranquilidad para los británicos, empujando para llegar a aumentar la ventaja.



No pasaron más de tres minutos, para que Manchester City continuara su arremetida, en el área teutona. Centro desde la banda, para que Erling Haaland, cumpliendo la ley del ex, entrar por el medio de los centrales, definiendo con una espectacular volea, tras un centro a tres dedos, de forma espectacular, por parte de Cancelo.



La respuesta de los alemanes llegó, con aproximaciones en el arco de Ederson, donde la definición no estuvo de su parte.