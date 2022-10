Man. City y Dortmund firmaron un empate que los deja en octavos

Dortmund y Manchester City firmaban el duelo más atractivo de la fecha del martes en Champions. Con el resultado del Sevilla, ya tenían en mente qué podía ocurrir, en beneficio de los dos. Empate a cero goles que deja a los dos con un tiquete sellado, por los duelos que se darán en la sexta jornada y los cruces directos.

Duelo complicado y de muchas precauciones para ambas escuadras, privilegiando el aspecto defensivo. Con el paso de los minutos, Manchester City se fue complicando en su estilo de juego, sin mucha profundidad, pese a tener la posesión de la pelota desde el inicio.



Las primeras acciones llegaron para el elenco alemán, con Adeyemi y Moukoko, como protagonistas en las acciones que interceptó el portero Ortega, quien entró en reemplazo de Ederson.



Los británicos tuvieron en el primer tiempo a Álvarez y Haaland en ataque, sin mayor incidencia de ambos. Guardiola rotó la nómina, dejando en el banquillo a jugadores como Silva y De Bruyne. El inicio del segundo tiempo fue la misma historia, pero, con el predominio del City en la posesión.

Al minuto 58, Cancelo fue derribado en el área, el central no dudó y pitó el penalti. En el cobro, Rihad Mahrez tomó la pelota, cobro anunciado para que Kobel atajara la acción, dándole vida al elenco alemán.



La posesión quedó en el City, que no pudo aprovechar ni romper el cerco defensivo de los alemanes, con un bloque medio y bajo, para no complicar el empate transitorio que los beneficiaba, de camino a los octavos de final.



Con el empate, Manchester City llegó a 11 unidades, asegurándose en los octavos de final de Champions League. Dortmund quedó con 8 puntos, matemáticamente en la siguiente fase, debido al gol diferencia que tienen respecto al Sevilla, además, del enfrentamiento directo donde los de Renanía superaron a los españoles. Los blues jugarán contra Sevilla y los alemanes frente a Copenaghe.