Inter, la ‘bestia negra’ del Barcelona: sumó y eliminó a los catalanes

Tan pronto como inició el compromiso, los embates del Inter no se hicieron esperar. Hakan Calhanoglou que fue rechazado por la zaga defensiva. Los checos apostaron por el juego directo con Jhon Mosquera, pero el colombiano se encontró contra los zagueros locales y no pudo rematar con comodidad. Con el pasar de los minutos, los italianos continuaron con su avasallante juego, y complicaron al Viktoria Plzen con Calhanoglou, Francesco Acerbi y Henrikh Mkhitaryan.

Edin Dzeko también se metió en la fiesta con intentos, pero el arquero, Jindricch Stanek atajaba cualquier opción de los ‘neroazzurri’. En una jugada, Dzeko no pudo anotar un pase que le quedó en soledad contra el golero de los checos. No fue sino hasta el minuto 35 cuando Alessandro Bastoni envió un centro para Henrikh Mkhitaryan que de cabeza abrió el marcador.



Antes de que finalizara la primera parte, Edin Dzeko esta vez no falló al centro de Federico Dimarco y empujó la pelota al fondo para aumentar. Ya en el complemento, Adam Vlkanova remató y rechazó el Inter. Sobre los 55 minutos, Henrikh Mkhitaryan sacó un remate amenazante y el vertical salvó.



Lautaro Martínez no logró anotar, pero a los 66 minutos, asistió de gran manera a Edin Dzeko que de zurda batió nuevamente a Jindrich Stanek. Romelu Lukaku ingresó en los últimos minutos por Lautaro y en la primera que tuvo tras la asistencia de Joaquín Correa, remató nuevamente con la izquierda y el belga pudo celebrar. Correa estuvo cerca de poner la manito, pero Stanek salvó igual que en un cabezazo de Lukaku por arriba.



Un Viktoria Plzen eliminado completamente tendrá que despedirse contra el Barcelona, mientras que los locales en este compromiso, el Inter de Milan volvió a meterse en los octavos de final y hundieron al Barcelona de nueva cuenta a la Uefa Europa League. En la próxima jornada, jugarán ante el Bayern de Münich.