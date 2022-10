Borussia Dortmund sorprendió en España y goleó a un débil Sevilla

Sevilla y Borussia Dortmund se enfrentaron en el estadio Sánchez Pizjuan donde los alemanes dieron la sorpresa al golear de visitante al club español por 4-1 y junto a Manchester City, lideran el grupo G de la Champions League.



El primer tiempo estuvo plagado de goles donde Dortmund logró imponer sus condiciones desde el minuto 6, donde Raphael Guerreiro marcó el primero en territorio español tras recibir un pase y disparar de forma perfecta desde el borde del área para batir al portero junto al poste derecho.



A partir de ahí, Dortmund logró mantener esa mínima diferencia, mientras Sevilla empezó a tratar de equilibrar el juego para lograr el empate, pero no lo logró y terminó padeciendo en los últimos minutos del primer tiempo.



Sobre el minuto 41, apareció una jugada sensacional de Jude Bellingham, quien culminó con un disparo dentro del área y rematar con precisión por la esquina inferior derecha para poner el 2-0 sobre Sevilla.



Esa segunda anotación fue un aumento en motivación para Dortmund quien vio cómo Sevilla se desmoronó y antes del descanso lograron un 3-0 contundente gracias a la anotación Karim Adeyemi.



Para el segundo tiempo, la intención de Sevilla cambió un poco y logró el descuento en el minuto 55, donde Youssef En-Nesyri saltó por encima de la defensa en el área pequeña para rematar un centro de córner para anotar con un gran cabezazo sobre la esquina inferior izquierda donde el no tuvo opción de reaccionar.



El gol llenó de motivación a Sevilla frente a Dortmund, trató de llegar con más intensidad al arco de los alemanes e igualó condiciones sobre el terreno de juego, pero no lograron hacer mucho daño.





Sin embargo, Sevilla se empezó a desesperar buscando descontar más y eso lo aprovechó Borussia Dortmund, gracias a que Youssoufa Moukoko dio una muestra de su técnica brillante y envió un gran centro bombeado al área, que Julian Brandt no desaprovechó para convertirlo en gol con un cabezazo junto al palo derecho del portero Bono y poner así un 4-1 para liquidar a los sevillanos.



Al final, Borussia Dortmund mantuvo esa amplia diferencia y no pasó mucho problema frente a Sevilla en los últimos minutos, resultado favorable de cara a la clasificación del grupo G de la Champions League, donde los alemanes sumaron seis puntos y quedaron por detrás de Manchester City que también ganó y lidera con 9 unidades.







