Milan se encaminó hacia la clasificación: goleó a Dinamo Zagreb

Dinamo Zagreb y Milan se enfrentaron en Croacia en un duelo clave por la clasificación del grupo E de la Champions League, pues la victoria de Chelsea los vio obligados a los dos ganar y aspirar a un cupo en la última jornada. El resultado final fue una victoria 3-0 de los rossoneri con goles de Gabbia, Leao, Giroud y un autogol de Ljubicic.



El partido comenzó un poco cerrado y como se preveía, resultó ser un partido muy disputado en el mediocampo y con pocas opciones de gol, debido a que los dos necesitaban sí o sí conseguir tres puntos, pero ninguno arriesgó mucho durante media hora de juego.



Sin embargo, sobre el minuto 39 llegó el primero del partido y con muy poco lo hizo Milan, quien aprovechó una pelota quieta, siendo la única arma que podría desequilibrar el partido contra Zagreb.



El tiro libre bien ejecutado por Sandro Tonali resultó ser el centro del gol, pues Matteo Gabbia conectó el balón y se elevó para rematarlo al borde del área pequeña. Su cabezazo entró por bajo en el centro de la portería, poniendo el 1-0 en el marcador y traer parcialmente la tranquilidad para Milan en territorio croata.



Para el segundo tiempo, Milan logró demostrar su superioridad y comenzó pisando fuerte a pocos minutos de reanudado el juego, pues una sensacional acción de Rafael Leao culminó con un disparo dentro del área. Remata con precisión por la esquina inferior izquierda del portero Dominik Livakovic, quien no pudoi hacer nada para evitar que el marcador aumentara a 2-0 a favor de los italianos.



Esa segunda anotación hizo que Milan se metiera más en el partido y eso ocasionó dudas defensivas en Dinamo Zagreb, quienes no controlaron la avalancha del equipo italiano y terminaron cediendo más goles.



En el minuto 59 el francés Olivier Giroud mantuvo la calma al lanzar el penalti y marcó por la escuadra izquierda en un remate bien colocado que dejó sin opción al portero y de paso sirvió para decretar una goleada con el 3-0 en el marcador.



El baile de Milan continuó e hizo cometer errores a Dinamo Zagreb y fue así como Robert Ljubicic del equipo croata desvíó el balón y anotó en propia puerta, decretando el 4-0 en un partido que comenzó cerrado y terminó con superioridad de los italianos.



Al final el cuadro rossoneri quiso anotar más goles en los últimos minutos, pero no los pudo conseguir. Sin embargo, lograron tres puntos que los deja con el segundo lugar del grupo E con 7 puntos y definirá su clasificación en la sexta jornada contra Salzburgo en el estadio San Siro.





