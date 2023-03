Tottenham de Davinson no brilló y Milan volvió a cuartos de Champions

Tottenham y Milan se enfrentaron en el juego de vuelta de los octavos de final de la Champions League y ambos equipos llegaban con posibilidades de lograr la clasificación entre los 16 mejores de la competencia. Sin embargo, empataron a cero goles y los italianos lograron el tiquete al ganar en el global 1-0. Once años pasaron para que los rossoneri volvieran a quedar dentro de los ocho mejores de la máxima competencia europea.



El encuentro resultó ser más apretado de lo que parecía, debido a que la necesidad de Tottenham podría ser determinante para que el juego fuera más intenso, pero lo cierto es que la propuesta de ambos equipos no fue tan ofensiva en la primera parte.



Apenas en el minuto 19 hubo una primera ocasión y fue para Milan por intermedio de Junior Messias, quien recibió un buen pase y remató a portería desde el borde del área, pero el disparo salió desviado y el gol no pudo ser.



Tras la paridad en el primer tiempo, el complemento tuvo a Milan un poco más de intensidad para anotar el segundo gol de la serie, pero no tuvieron efectividad. Brahim Díaz sobre el minuto 51 aprovechó para rematar a la parte inferior del arco de Fraser Forster, pero el arquero del Tottenham logró detener el balón.



Los minutos pasaron y Tottenham empezó a atacar en busca del anhelado gol, pero apenas pudo acercarse con jugadas de pelota quieta, pero no tuvieron mucho efecto en el arco del Milan.



Tottenham intentó por todos los medios buscar el gol, pero la defensa del Milan estaba siempre atenta cerrando espacios para no dejar acercarse a los ingleses. Sin embargo, al minuto 64 Pierre-Emile Hojbjerg logró un rechace y remató bien dirigiendo el balón por debajo del larguero, pero el arquero de la visita, Mike Maignan, intervino de buena manera.



Pese a la insistencia de Tottenham por marcar en los últimos minutos de juego, al final Milan logró mantener su mínima ventaja conseguida en la ida y gracias también a Mike Maignan, quien salió figura en ese tramo final, logrando así los rossoneri obtener su tiquete a los cuartos de final de la Champions League después de once años de no conseguirlo.