Liverpool ganó casi sin culpa y le quitó a Napoli invicto en Anfield

Liverpool y Napoli llegaron al cierre del Grupo A de la Champions League en la punta de la tabla, clasificados a octavos de final, y aunque se mostraron eventualmente los dientes, acabó ganando 1-0, sobre la hora, el local en Anfield, para acabar empatados en la tabla pero sin que los líderes italianos sufrieran, más allá de perder el invicto en Champions.

Fue un primer tiempo de mucho ruido y pocas nueces... que se proyectó a los 90 minutos. En ese arranque parecía que Liverpool tendría como mantener la presión alta, la triangulación de Fabinho, Thiago y Salah que se aproximó mucho pero definió poco y de hecho solo pasada la media hora tendría remates a puerta con Jones, especialmente.



Por los lados de Napoli era decidida su apuesta de esperar y hasta alcanzaba para algún susto de Kvaratskhelia y el insidioso pero impreciso Osimhen, a quien Konaté le ganó todos los duelos.



Se esperaba que el complemento trajera más emoción pero acabó siendo un choque de planes demasiado parecidos: mucha presión en la recuperación, mucho sacrificio atlético y pocas emociones en los arcos.



Firmino aterrizaba en el partido sobre los 51 minutos, Salah fallaba con un remate cruzado que increíblemente salía abierto y Jones insistía una vez más, pero todo por fuera de los tres palos. En cambio Napoli llegó una vez y la mandó al fondo cuando Khvicha Kvaratskhelia le dio un pase profundo a Östigard, con la mala suerte que había un fuera de lugar muy preciso y la jugada de gol, a los 53 minutos, se anulaba.



Una más tendría Kvaratskhelia, alguna más Elliot y Salah para no decepcionar al público local y no mucho más hasta el momento de la confusión italiana: se metieron al tiempo al área Núñez y Salah, tomó el egipcio el rebote pero parecía que Núñez la metía y al final era un 1-0 rarísimo, que al público le daba igual. Y con ese mismo suspenso, Núñez se sacaba la espina en otra jugada que revisó el VAR, que no fue gol al inicio por un supuesto fuera d lugar de Van Dijk pero al final subió al marcador, que acabó 2-0.

Y entonces miraron todos a la tabla de posiciones: Napoli primero con 15 puntos y un ritmo demoledor (+15 en la diferencia) y Liverpool segundo con los mismos 15 pero +11, a pesar de todos sus contratiempos. ¡Qué más daba! A bajar la persiana, firmar lo que se pudo y todos contentos a casa, a esperar el sorteo de octavos y concentrarse en las ligas locales antes de la pausa del Mundial.