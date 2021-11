Juventus no necesitó de Cuadrado: goleada contra Zenit en Champions

Noche redonda para Juventus en casa, pues goleó 4 a 2 al Zenit, que contó en cancha con Wilmar Barrios. Los italianos dejaron en el banco de suplentes a Juan Guillermo Cuadrado. La vecchia completó cuatro triunfos y aseguró su lugar en los octavos de final de la Champions League.



Juventus salió con la intención firme de arremeter contra el arco de los rusos. Mucha presión y dinámica en el arranque, pues Dybala enviaría un balón al palo, dando avisos de lo que sería el encuentro.



El argentino se encargaría de abrir el marcador, en un gran remate de pierna izquierda, su pierna hábil, luego de un rebote que quedó producto de un tiro de esquina. Volea y al fondo para empezar a sellar la clasificación a octavos de final.



El ritmo no duró mucho, pues Zenit empezó a hacerse con la pelota, sin mayor peligro. Sin embargo, un centro de costado se desvió en Bonucci y fue al arco de Szczesny, que poco pudo hacer, pues la esférica entró por el lado del travesaño.



El ritmo del partido volviera a ser tomado por la Juventus, luego del baldado de agua fría que los dejó sin reacción por un momento. Morata anotaría, pero el línea lo anuló por fuera de lugar.La visita empezó a ver cómo le llegaban, con grandes opciones, pero el portero Kritciuk se consolidó como figura, al sacar un balón al norteamericano Mckennie.



El segundo tiempo empezó a ser un repertorio en ataque para la vecchia, con el portero visitante como figura. Esa embestida fue fundamental para abrir espacios y generar peligro. Una falta en el área del Zenit sobre Chiesa fue decretada como penalti.



Dybala erró en la primera, pero el árbitro ordenó repetirla por invasión de los rusos. En la segunda, la pelota fue al fondo, adelantando a los italianos.

Cambio de actitud, pues Juventus no bajó el acelerador y empezó a meterse en campo de la visita, para buscar asegurar su clasificación a octavos de final. Chiesa entró al área, eludió a los rivales de gran manera para rematar al palo más lejano del arquero y decretar el tercero.



Poco pudo hacer Wimar Barrios, que etuvo ubicado como volante de primera línea, sin mayor trascendencia en el juego del Zenit. Morata pondría el cuarto, en una norma de ventaja por mano, Dybala aprovechó y asistió al español, para concretar la victoria y paso de ronda para la Vecchia. Sobre el final del juego, Azmoun marcó el descuento para los rusos. Victoria para la Juventus, de gran nivel, donde no fue necesario ingresar a Juan Guillermo Cuadrado.