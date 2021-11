Chelsea se acercó a los octavos: triunfo contra Malmo

Chelsea no suelta el acelerador en Champions League y sigue con paso firme, además, virtualmente clasificado a la siguiente fase de la competición. La mínima diferencia fue suficiente para sacar los tres puntos en su visita al Malmo.



Dominio absoluto, con posesión y opciones de gol, pero se encontraron con Dahlin y el sector defensivo, evitando una goleada catastrófica. El ritmo del Chelsea no bajó, golpeando durante el primer tiempo la puerta rival, además, de no tener claridad de cara al arco.



El marcador se abriría en una gran jugada de Hudson-Odoi por la banda derecha, poniendo el balón para Ziyech, que definió sin mayor complicación para decretar el tanto del triunfo en el segundo tiempo.



Los blues llegan a nueve unidades, con la misma cantidad de puntos que Juventus, ganando la posición los italianos por goles en contra, quienes se estarán enfrentando al Zenit en el partido siguiente al del Chelsea.