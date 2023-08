Potencias felices, PSG en grupo de la muerte: vea llaves de Champions

La Champions League 2023 / 2024 empieza oficialmente con el sorteo de la fase de grupos.

Así están las llaves:



Grupo A

Bayern Munich

Manchester United

Copenague

Galatasaray



Grupo B

Sevilla

Arsenal

PSV

Lens



Grupo C

Napoli

Real Madrid

Sporting Braga

Unión Berlín



Grupo D

Benfica

Inter de Milan

FC Salzburgo

Real Sociedad



Grupo E

Feyenoord

Atlético de Madrid

Lazio

Celtic



Grupo F

PSG

Borussia Dortmund

Milan

Newcastle



Grupo G

Manchester City

Leipzpig

Estrella Roja

Young Boys



Grupo H

FC Barcelona

Porto

Shaktar Donetsk

Royal Antwerp







11:20 a.m. Desfilan los equipos del bombo 1 y todo está listo para empezar el sorteo formalmente



11:17 a.m. Se explica el mecanismo del sorteo, los bombos y detalles como que dos equipos del mismo país o compartirán grupo. También se especifica que equipos de la misma ciudad no jueguen el mismo día



11:14 a.m. Ruedan videos de la temporada y están en el escenario Abidal y Joe Cole



11:03 a.m. Con jazz empieza la ceremonia en Suiza



Todo está listo en Suiza para que la fortuna marque el camino de los que aspiran a destronar al Manchester City, vigente campeón.

​

​Vale la pena recordar que los bombos se conforman así:



Bombo 1: Manchester City, Sevilla, Bayern de Múnich, PSG, Barcelona, Benfica, Nápoles y Feyenoord.

Bombo 2: Real Madrid, Manchester United, Inter de Milán, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, RB Leipzig, Oporto y Arsenal.

Bombo 3: Shakhtar Donetsk, Salzburgo, Milan, Lazio, Estrella Roja, Sporting Braga, PSV, Copenague

Bombo 4: Real Sociedad, Galatasaray, Celtic, Lens, Newcastle, Unión Berlín, Young Boys, Amberes