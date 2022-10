Que no pare el baile: sociedad de Brasil y goles de Rodrygo y Vinícius

Real Madrid y Shakthar Donetsk se enfrentaron en la tercera jornada de la Uefa Champions League en el Santiago Bernabéu. A los 13 minutos después de un dominio del cuadro local, Rodrygo aprovechó un rebote después de intentar dar un pase y sacó un remate centrado que Anatoli Trubin no pudo detener pese a manotear la pelota.



Sobre los 28 minutos, llegó la sociedad brasileña entre Rodrygo y Vinícius Jr tras una acción colectiva del Real Madrid. El ex Santos habilitó al ex Flamengo que cruzó su remate al fondo.

Rodrygo puso arriba al campeón. El brasileño intentó dar un pase, le quedó el rebote y definió para poner el 1-0 del Merengue sobre Shakthar en la #Champions. pic.twitter.com/oOlHznOeYQ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2022 El Tiki-tiki del Madrid: Vinicius culminó una gran jugada colectiva para el 2-0 del Merengue en la #Champions. pic.twitter.com/Er7c5aqKiN — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2022

Antes de que finalizara la primera etapa, Oleksandr Zubkov silenció al Santiago Bernabéu con una hermosa definición de tijera. Nada pudo hacer su compatriota Andriy Lunin para detener el descuento inesperado.