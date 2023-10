¡Increíble remontada! Con Borja titular, Braga sorprendió a U. Berlín

Una historia muy Champions League fue la que se vivió este martes en la jornada del grupo C que se decidió agónicamente, felizmente para un colombiano.

Unión Berlín pasó de la ilusión a la decepción contra un Sporting Braga que lo sorprendió y le remontó en su casa: pasó de un 2-0 a un 2-3 casi sobre el pitazo, con Cristian Borja titular y con 90 minutos en cancha.

La historia arrancó llena de ilusión para el equipo alemán, que primero sufrió un susto en el gol que anuló el VAR, pero luego se dio el gusto de festejar su primer gol en Champions con un lujo de media distancia de Becker a los 30 minutos.

Y no era lo mejor que tenía pues a los 37 sorprendió con otro riflazo, un gol hermoso para la euforia de los locales, que presentían una victoria. Sin embargo, a los 41 aprovechó Niakaté una sucesión de fallas en el área y descontó antes del descanso, lo que sería definitivo.

Para el segundo tiempo, los portugueses se fueron con todo por el empate y lo lograron a los 51 minutos gracias a Bruma. Y entendieron que podían ir por más y ya los alemanes no tenían arrestos físicos y así, a los 90+4, Castro Pereira marcó el gol de la victoria agónica, clave para seguir vivos en el grupo C.