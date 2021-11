Fase definitiva en la Champions League: así se jugará la quinta fecha

La cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League terminó, dejando varios equipos con el cupo ya asegurado a los octavos de final, otros con las opciones cercanas y algunos ya sin chances para seguir, esperando obtener el premio de consolación, rumbo a Europa League.



La quinta jornada se disputará el 23 y 24 de noviembre, pues estas semanas habrá el parón por la fecha FIFA de Selecciones Nacionales.



Fecha 5 UEFA Champions League

23 de noviembre



Dínamo Kiev vs Bayern Múnich

12:45 p.m.



Villarreal vs Manchester United

12:45 p.m.



Chelsea vs Juventus

3:00 p.m.



Barcelona vs Benfica

3:00 p.m.



Sevilla vs Wolfsburg

3:00 p.m.



Malmo vs Zenit San Petersburgo

3:00 p.m.



Lille vs RB Salzburg

3:00 p.m.



Young Boys vs Atalanta

3:00 p.m.



24 de noviembre



Besiktas vs Ajax

12:45 p.m.



Inter vs Shaktar

12:45 p.m.



Sporting Lisboa vs Borussia Dortmund

3:00 p.m.



Manchester City vs PSG

3:00 p.m.



Atlético de Madrid vs Porto

3:00 p.m.



Brujas vs RB Leipzig

3:00 p.m.



Sheriff vs Real Madrid

3:00 p.m.