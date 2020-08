Toque alemán en el banquillo: disciplina y sacrificio en PSG vs Bayern

Finales de la Copa de Europa con dos entrenadores de la misma nacionalidad:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1979 Forest (Clough) vs. Malmö (Houghton).



🇮🇹 2003 Milan (Ancelotti) vs. Juve (Lippi).



🇩🇪 2013 Bayern (Heynckes) vs. Dortmund (Klopp)



🇩🇪 2020 Bayern (Flick) vs. PSG (Tuchel).