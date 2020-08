¿Simplemente no te quiere? Decepciones de Messi en Champions League

La Champions League solía ser un paseo en la playa para Lionel Messi. Le venían bien esos duelos, especialmente cuando se cerraban en el Camp Nou, ante su gente… era como una llovizna en los mpas cálidos días del verano.



Pero los años pasaron y el trofeo que casi lo buscaba como imán al metal, de repente lo ha ido repeliendo. Ya no lo quiere.



Messi sufrió duros reveses en el torneo europeo antes, pero lo de los últimos tres años raya en la obsesión.



En 2010 fue el Inter de Milán el que los sometió con el triunfo 3-1 de la ida en Italia y el 1-0 de os catalanes en España. En 2012 el dolor en semifinales sería cortesía del Chelsea, que ganó 1-0 en la ida y en la revancha, en terreno catalán, empataría 2-2. Ese día hasta falló penalti.



En 2013 vendría un abono de las caídas estrepitosas del argentino, justamente a manos del Bayern Múnich en semifinales. El club alemán le propinó un 4-0 en la ida y un 3-0 en la vuelta. En su defensa, no jugó en el Camp Nou. Pero dolió igual.



Y en todo caso no sería ni la cuota inicial de lo que vendría desde 2018, primero de la mano de Ernesto Valverde y ahora de Quique Setién.



A Roma llegaron los catalanes en 2018 con la tranquilidad de una victoria 4-1 en la ida de los cuartos de final. La idea era cumplir el trámite de la revancha son sobresaltos. El local ganó 3-0 y se clasificó gracias al gol visitante. Messi reconocería después que de ese golpe le costó mucho recuperarse.



Debía ser el año siguiente, el 2019, el de la reivindicación. En el Camp Nou, contra Liverpool, fue el capitán la gran figura, con doblete en el triunfo 3-0. Pero en la ida, el fantasma de Roma reapareció y el 4-0 clasificó en Anfield a los ingleses, a la postre campeones de la Champions. No había consuelo.



Llegaría 2020 y, en honor a la verdad, más que a la pandemia había miedo a una nueva debacle. Pero ni Messi ni el más optimista de los hinchas alemanes habrían podido predecir lo que pasaría en Lisboa, en un único duelo de cuartos de final, que acabó 8-2 a favor del Bayern Múnich. La peor vergüenza deportiva de Messi, la peor goleada de toda su carrera, incluyendo a la selección de su país, un dolor difícil de explicar, más aun de superar.



Hay quienes temen que este sea el adiós del mejor del mundo al FC Barcelona, pues después de las tres derrotas en Champions ha de sentir que ya no tiene más que aportar. El tiempo, que todo cura, dictará sentencia.