Curiosa respuesta de Courtois tras error que le costó gol en Anfield

Alucinante. Así podría calificarse la remontada del Real Madrid en Anfield, después de empezar perdiendo 2-0, con goles de Darwin Núñez y Mohamed Salah, este último, tras un grosero error del arquero Thibaut Courtois.



A propósito de aquella jugada a los 14 minutos, en la que se dejó intimidar de Salah y por exceso de confianza perdió una pelota que acabó en gol, el belga mencionó que espera no le vuelva a pasar. "Es mala suerte", dijo.



En su charla con Movistar +, el arquero aclaró que es una situación que no le pasa mucho. Se confió y le cobraron. "No me pasa mucho, era un balón difícil de cara, controlé bien pero pensé que me daba tiempo para ir a la derecha pero me botó en la rodilla".

Courtois prefirió enfocarse en la remontada que comandó Vinicius, a quien felicitó públicamente, y decidió pasar página al error que le cobran con críticas en redes. "Los grandes equipos saben borrar los fallos. Espectacular victoria en Anfield", mencionó.