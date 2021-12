Tabla de grupos de Champions League EN VIVO: posiciones y clasificados

Se juega la última fecha de la fase de grupos de la Champions League 2021-2022. Siga acá las posiciones en vivo de cada zona europea.

Grupo A

1. Manchester City 12 puntos

2. PSG 11 puntos

3. RB Leipzig 7 puntos

4. Brujas 4 puntos





Grupo B

1. Liverpool 18 puntos

2. Atlético de Madrid 7 puntos

3. Porto 5 puntos

4. AC Milan 4 puntos





Grupo C

1. Ajax 18 puntos

2. Sporting Lisboa 9 puntos

3. Dortmund 9 puntos

4. Besiktas 0 puntos





Grupo D

1. Real Madrid 15 puntos

2. Inter 10 puntos

3. Sheriff 7 puntos

4. Shakhtar 2 puntos





Grupo E

1. Bayern 15 puntos

2. Barcelona 7 puntos

3. Benfica 5 puntos

4. Dinamo 1 punto



Miércoles 8 de diciembre – 3:00 p.m.

Bayern Múnich vs. Barcelona

Benfica vs. Dinamo Kiev







Grupo F

1. Manchester United 10 puntos

2. Villarreal 7 puntos

3. Atalanta 6 puntos

4. Young Boys 4 puntos



Miércoles 8 de diciembre – 3:00 p.m.

Atalanta vs. Villarreal

Manchester United vs. Young Boys