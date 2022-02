Champions League, EN VIVO: repase resultados en los octavos de final

Este semana arrancaron los octavos de final de la UEFA Champions League 2021/22, duelos de ida que se extenderán hasta la próxima semana. París Saint-Germain y Manchester City dieron el primer golpe superando a Real Madrid y Sporting, respectivamente. Este miércoles se jugarán dos partidos más, entre ellos el del Liverpool con el colombiano Luis Díaz.



Repase los resultados de esta fase, que se definirá entre el 8 y el 16 de marzo, cuando se juegue la vuelta.

Octavos de final - Ida

Martes, 15 de febrero



PSG 1-0 Real Madrid

Gol de Mbappé



Sporting Lisboa 0-5 Manchester City

Goles de Mahrez, Silva (x2), Foden y Steling



Miércoles, 16 de febrero



3:00 pm | Salzburg vs Bayern Munich



3:00 pm | Inter vs Liverpool



Martes, 22 de febrero



3:00 pm | Chelsea vs Lille



3:00 pm | Villarreal vs Juventus



Miércoles, 23 de febrero



3:00 pm | Atlético de Madrid vs Manchester United



3:00 pm | Benfica vs Ajax