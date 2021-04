Haaland, fuera de competencia: ¿peligra su registro en la Champions?

La Champions League está en su recta final y solo cuatro equipos están en competencia por la orejona 20/21. Manchester City, PSG, Real Madrid y Chelsea, son los clubes que el próximo 27 de abril dejarán todo en el terreno de juego para instalarse en la gran final que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Atatürk, de Estambul, Turquía.

Sin embargo, hay un gran damnificado con la definición de las semifinales y es Erling Haaland. El noruego, quien quedó fuera de competencia tras ser eliminado con Borussia Dortmund en los cuartos de final, es hasta el momento el máximo goleador del campeonato, por lo que su rótulo de artillero de la Champions está en riesgo.



Actualmente, el joven noruego tiene 10 goles, en 8 partidos jugados en la presente edición de la Champions, registrando así un promedio de 1.25 goles por partido; promedio bastante alto, difícil de romper.



Ahora con solo cuatro equipos en competencia, Haaland se podría quedar sin la distinción de goleador, pues Kylian Mbappé, delantero del PSG, es segundo en la tabla con 8 goles, y Olivier Giroud, atacante del Chelsea, es cuarto con 6 tantos.



Llaves de semifinal



Real Madrid vs Chelsea: En este duelo entre españoles e ingleses, Giroud es la mayor amenaza para Haaland, sin embargo, el francés del Chelsea no es titular en el cuadro de Tuchel y, anotara cuatro goles en esta serie, suena bastante improbable. Por parte del Real Madrid, Karim Benzema es el goleador del conjunto merengue con 5 tantos, una cifra que lo deja muy atrás del registro del noruega, a falta de dos partidos para llegar a la final.



PSG vs Manchester City: La serie entre equipos beneficiados por los 'petrodólares' promete goles. Por un lado, en el cuadro parisino está Kylian Mbappé, delantero que fue la figura en la llave frente al Bayern Múnich (dos goles) y suma 8 tantos en la competencia, tendrá dos partidos para quedarse con el título de goleador del certamen.



En el equipo de Pep Guardiola, Ferran Torres es el máximo artillero con 4 goles, no obstante, el extremo español no es uno de los fijos en el once inicial y está muy lejos de alcanzar a Haaland.



Tabla de goleadores





1. Erling Braut Håland, Borussia Dortmund, 10 goles, 8 partidos jugados.

2. Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain, 8 goles, 9 partidos jugados.

3. Rashford, Mamchester United, 6 goles, 6 partidos jugados.

4. Giroud, Chelsea, 6 goles, 7 partidos jugados.

5. Neymar, Paris Saint-Germain 6 goles, 7 partidos jugados.

6. En-Nesyri, Sevilla, 6 goles, 8 partidos jugados.

7. Morata, Juventus, 6 goles, 8 partidos jugados.

8. Salah, Liverpool, 6 goles, 10 partidos jugados.

9. Immobile, Lazio, 5 goles, 5 partidos jugados.

10. Lewandowski, Bayern Múnich, 5 goles, 6 partidos jugados.

11. Lionel Messi, Barcelona, 5 goles, 6 partidos jugados.

12. Karim Benzema, Real Madrid, 5 goles, 8 partidos jugados.

19. Ferran Torres, Machester City, 4 goles, 6 partidos jugados.