¿Se acaba la Superliga? Comunicado tras la dimisión de clubes ingleses

El proyecto de la Superliga duró menos de una semana, para se exactos, 48 horas. Luego de las protestas de algunos clubes, jugadores, técnicos, entidades, hinchas y hasta políticos por la decisión de crear una competencia que solo beneficia a los equipos más ricos del mundo, los seis clubes de Inglaterra que estaban involucrados en este certamen (Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham y Liverpool) decidieron dar un paso al costado y presentaron su dimisión ante la polémica.

Ante la situación, los equipos que se mantienen en la posición del nuevo torneo, lanzaron un comunicado en el que informaron que, con el contexto de la renuncia de los equipos ingleses, se tomó la decisión de suspender temporalmente la realización de la Superliga y así mismo anunciaron que el proyecto continuará puesto que se hará una reconfiguración de la propuesta.



"Estamos convencidos de que el status quo del fútbol europeo necesita un cambio y proponemos una nueva competición porque el sistema actual no funciona de forma adecuada. Nuestra propuesta tiene por objeto evolucionar la industria del fútbol y generar valor añadido para toda la pirámide. Es, sin duda, una oportunidad excelente para afrontar las dificultades financieras generadas por la pandemia, y ha sido diseñada con el objetivo primordial de incrementar de forma significativa los pagos de solidaridad a toda la familia del fútbol.



Pese a la anunciada salida de los clubes ingleses de la competición, forzados a tomar dicha decisión por causa de la presión a la que han sido sometidos, estamos convencidos de que nuestra propuesta es correcta y consistente con la normativa europea, tal y como ha quedado refrendado en el día de hoy en los Tribunales, que no han dudado en proteger el proyecto de la Superliga frente a cualesquiera acciones de terceros.



No obstante, somos conscientes de la necesidad de tomar en consideración la opinión de los distintos actores de la comunidad del fútbol en relación con nuestro proyecto. Por ello, evaluaremos las actuaciones futuras más convenientes para atender dichas preocupaciones, siempre con el objetivo de intentar ofrecer a los aficionados la mejor competición posible y aumentarlos pagos de solidaridad a terceros, necesarios para la sostenibilidad del deporte", reza el comunicado.