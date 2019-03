Siga el sorteo: listos los cuartos de final de la Champions League

Ya se conocen los cuatro enfrentamientos de cuartos de final. El director de competiciones de la Uefa, Giorgio Marchetti dirige la ceremonia en la sede del organismo, en Suiza, en la que se conocerán los enfrentamientos de cuartos de final, al que le seguirá el de la semifinales, con lo que los equipos conocerán su potencial camino hacia la final.

Así se jugarán los cuartos de final

La ida se jugará el 9 y 10 de abril - la vuelta, una semana después: el 16 y 17 de abril



Ajax (Holanda) vs. Juventus (Italia)

Liverpool (Inglaterra) vs. Porto (Portugal)

Tottenham Hotspur (Inglaterra) vs. Manchester City (Inglaterra)

Barcelona (España) vs. Manchester United (Inglaterra)