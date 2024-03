Así quedaron llaves Champions League EN VIVO: ¡Real Madrid vs M. City!

Se celebra en Suiza el sorteo de los cuartos de final y la semifinal de la Champions League 2023/ 2024.

Así quedaron las llaves de cuartos de final



Arsenal vs Bayern

Atlético de Madrid vs Borussia Dortmund

Real Madrid vs Manchester City

PSG vs FC Barcelona



OJO A SEMIFINALES

El ganador del Atlético de Madrid-Borussia Dortmund jugará la semifinal contra el ganador de la semifinal PSG-Barcelona. En la segunda semifinal, el ganador del Arsenal-Bayern se enfrentará al ganador del cruce Real Madrid-Manchester City.



6:10 a.m. John Obi Milkel explica sensaciones sobre el sorteo

6:05 am. Se explican los detalles de los cruces y se presentan los clasificados

6:01 am. Comienza oficialmente la ceremonia



Todo está listo para el inicio de la ceremonia...



Equipos clasificados para cuartos de final en la Champions



PSG

Bayern Múnich

Real Madrid

Manchester City

FC Barcelona

Arsenal

Borussia Dortmund

Atlético de Madrid



Normas del sorteo



En cuartos de final se podrán encontrar en el sorteo equipos del mismo país y equipos que hayan coincidido en la fase de grupos de la competición.

La primera bola en salir corresponderá al equipo local, mientras que la segunda será para el club visitante.



Fechas de cuartos de final



Los encuentros de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones se disputarán los días 9 y 10 de abril de 2024, mientras que los encuentros de vuelta tendrán lugar una semana después, es decir, los días 16 y 17 de este mismo mes.



Vale mencionar que las semifinales se jugarán el 30 de abril y el 1 de mayo de 2024 en duelo de ida y el 7 y 8 de mayo de 2024 los duelos de vuelta. La final será el Primer de junio, en Londres.