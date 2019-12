¡Está que arde! Así quedaron los octavos de final en Champions League

Se terminó el sorteo de los octavos de final de la Champions League y se definieron las llaves que tendrán lugar a esta fase eliminatoria para 2020, pues los partidos se jugarán en febrero y marzo del próximo año.



La definición dejó grandes enfrentamientos y seguirá manteniendo la expectativa habitual que tiene uno de los torneos más importantes del mundo.

Así quedaron los octavos:

PSG vs. Borussia Dortmund.



Bayern vs. Chelsea.



Manchester City vs. Real Madrid.



Juventus vs. Lyon.



Liverpool vs. Atlético de Madrid.



Barcelona vs. Napoli.



Leipzig vs. Tottenham.



Valencia vs. Atalanta.