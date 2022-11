Sorteo de Champions League: conozca cómo se jugarán octavos de final

Este lunes 7 de noviembre, día feriado en Colombia, se realizó el sorteo de los octavos de final de UEFA Champions League 2022/23. Los ojos del mundo se posaron sobre Nyon (Suiza), donde a las 6:00 am (hora colombiana), empezó la ceremonia que definió los cruces en la siguiente fase del torneo europeo.



Atentos a los jugadores colombianos que avanzaron con sus equipos de fase de grupos: Luis Díaz (Liverpool), Matheus Uribe (Porto), Dávinson Sánchez (Tottenham), Rafael Santos Borré (Frankfurt) y Éder Álvarez Balanta (Brujas).



Cabe recordar que la fase de octavos de final se disputarán el próximo año, en febrero y marzo. Los partidos de ida serán el 14, 15, 21 y 22 de febrero, mientras que los de vuelta el 7, 8, 14 y 15 de marzo.



Así quedaron conformados los cruces de octavos de final

Llave 1: RB Leipzig vs Manchester City



Llave 2: Brujas vs Benfica



Llave 3: Liverpool vs Real Madrid



Llave 4: AC Milan vs Tottenham



Llave 5: Frankfurt vs Napoli



Llave 6: Borussia Dortmund vs Chelsea



Llave 7: Inter de Milán vs Porto



Llave 8: PSG vs Bayern Munich

6:11 am - UEFA repasa cómo será el sorteo y qué debe pasar para que queden conformados los grupos. Los octavos se iniciarán el 14 y 15 de febrero.



6:08 am - El turco Hamit Altintop, exjugador de Bayern Munich y Real Madrid, será el encargado del sorteo.



6:00 am - Se inició el sorteo de la UEFA Champions League en Nyon. La organización hace un repaso de los 16 clasificados.

Así están definidos los bombos

Bombo 1 (Equipos que avanzaron primeros en sus grupos*)

Napoli

Porto

Bayern Munich

Tottenham

Chelsea

Real Madrid

Manchester City

Benfica



Bombo 2 (Equipos que accedieron segundos en sus grupos*)

Liverpool

Brujas

Inter

Eintracht Frankfurt

Milan

RB Leipzig

Borussia Dortmund

PSG