Los duros rivales de Ana Guzmán y Linda Caicedo en Champions League

S sorteó la fase de grupos de la Champions League Femenina y las colombianas en competencia ya confirmaron sus rivales.

Real Madrid, de Linda Caicedo, quedó en el grupo D, donde tendrá una revancha contra l Chelsea de Inglaterra, y Bayern Munich, de Ana María Guzmán se medirá en un difícil grupo con PSG.



Así quedaron conformados los grupos tras el sorteo:



Grupo A: F. C Barcelona, Rosengard, Benfica y Eintracht de Frankfurt

Grupo B: Olympique de Lyon, Slavia de Praga, St. Polten y Brann

Grupo C: Bayern de Múnich, Paris Saint - Germain, As Roma y Ajax

Grupo D: Chelsea, Real Madrid, Hacken y Paris FC



Real Madrid clasificó a la fase de grupos tras vencer en el global 5-1 a al Valerenga de Noruega, llave en la que Caicedo fue protagonista y dio una asistencia. En el Grupo D además de las inglesas también enfrentarán al Hacken FF de Suecia y al París FC de Francia.



Bayern Múnich aún no registra el debut de Ana María Guzmán, recientemente fichada tras su gran Mundial en Australia y Nueva Zelanda. Ambas estarán con la selección nacional en la fecha FIFA de octubre, en la que disputarán dos amistosos contra Estados Unidos el próximo jueves 26 y domingo 29 de octubre.