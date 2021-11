Solskjaer comparó a Cristiano con Jordan tras la noche de Champions

El nuevo idilio de Cristiano Ronaldo y los 'Diablos Rojos' está tocando techo en la Champions League, su competición fetiche y en la que acumula ya cinco tantos tras el doblete que le hizo este martes al Atalanta.

Su técnico, Ole Gunnar Solskjaer, que sigue al frente del equipo en gran parte por los goles del portugués, le comparó con otra legendaria figura del deporte tras el partido: "Fue como tener a Michael Jordan", dijo el noruego al recordar el latigazo de Cristiano en el descuento que impedía la derrota en Bérgamo.



"No está bien que concedamos dos goles, pero luego llega Cristiano y crea momentos como ese. Algunos equipos tienen a determinados jugadores y es por eso que son el Manchester United y es por eso que son campeones como los Chicago Bulls", añadió el estratega.



Con sus dos goles en Italia, el primero tras un gran taconazo de Bruno Fernandes y el segundo en el último suspiro, Cristiano amplía la brecha con Leo Messi en la carrera por ser el máximo goleador histórico de la Champions. El argentino suma tres goles en esta edición por los cinco de Cristiano.



En el total, el portugués lidera con 140 tantos, por los 123 de Messi, que además no podrá anotar nada esta jornada por estar lesionado. Cristiano, que ha ganado la Bota de Oro de la competición en siete ocasiones y posee el récord de goles en una edición (17), a sus 36 años (cumple 37 en febrero) este miércoles se convirtió en el jugador del Manchester United de más edad en marcar dos o más goles en un partido europeo y en el primer futbolista desde Ruud Van Nistelrooy en 2003 en anotar en cuatro partidos de Champions seguidos con la camiseta de los 'Diablos Rojos'.



"Creíamos hasta el final y no nos rendimos. Ayudé a que mi equipo consiguiera un punto y por eso estoy feliz", apuntó Cristiano, que venía además de un fin de semana fantástico.



El luso salvó la cabeza de su entrenador con una gran actuación en Londres. Gol y asistencia en 70 minutos, antes de irse a descansar, para romper una sequía en liga de cuatro partidos, la mayor desde que salió del Real Madrid en 2018.



"Cristiano cada vez es mejor. Cada vez se siente mejor. No pudo tener una pretemporada normal y ahora es cuando está cogiendo más velocidad", apostilló Solskjaer.



Su próximo objetivo pasa por un viejo rival como es Pep Guardiola. El Manchester United recibirá este sábado al City con la misión de evitar otra humillación como la sufrida hace diez días cuando el Liverpool les clavó un 0-5 en Old Trafford. El encuentro es vital para que el United demuestre que puede competir contra los mejores y para que Cristiano se exhiba contra su bestia negra de sus primeros años en el Santiago Bernabéu, Guardiola, y contra el vecino molesto de los 'Sky Blues'. Cristiano tendrá que vestirse de nuevo de Michael Jordan.