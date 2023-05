Inzaghi y un objetivo más que cumplido: ‘Merecíamos el sueño’

Inter de Milán lo logró. Llegó a una nueva final de Champions League después de 13 años ausente, pues su última final fue en la temporada 2009/10, donde incluso, fue el campeón al derrotar al Bayern Múnich para quedarse con el tercer título de su historia.

Con respecto a este arduo proceso del Inter para llegar a una final de Champions después de una temporada donde no alcanzó la Serie A de Italia, el técnico Simone Inzaghi habló luego de eliminar a su rival de patio, Milan y enfatizó en que el objetivo está más que cumplido, pues hace varios meses le habían pedido llegar mínimo a octavos de final.



“Tengo la suerte de tener un personal maravilloso y muchachos que me han seguido de principio a fin. Hemos ganado mucho: nos quedan dos finales y tres partidos de Liga por jugar. Sé lo que pasó cuando me llamaron y hace diecinueve meses me pidieron que volviera a los octavos de final de la Champions que no jugaba desde 2011. Ya nos habíamos superado el año pasado y este año la final se ha hecho realidad. Merecíamos el sueño”, dijo Izaghi en conferencia de prensa.





Igualmente, el técnico de Inter respondió a quién prefiere ver como rival en la final, pero no se comprometió y elogió a Real Madrid y Manchester City por igual por su poder ofensivo.



"Son dos de los mejores equipos de Europa, en la ida vimos la calidad que tienen y mañana veré el juego con interés", finalizó.



Por ahora, Inter espera rival en Estambul y solo le queda hacer una buena presentación el sábado 10 de junio para así llegar a su cuarto título de Champions League.