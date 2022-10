DT del Inter ninguneó al Real Madrid: dio sus favoritos en Champions

El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Inter de Milan, elogió este lunes en varias ocasiones al Barcelona, su próximo rival en Liga de Campeones, un conjunto que según el técnico "no mereció perder ante el Bayern de Múnich" y que es de los equipos que "mejor fútbol ofrece" en Europa, junto al propio Bayern y al Manchester City.



"El Barcelona es un equipo muy fuerte. Junto al Bayern y el City son los tres equipos que mejor fútbol ofrecen. La clasificación a octavos todavía está abierta. Estamos en el grupo con el Barça y el Bayern y eso complica todo, pero somo el Inter", declaró el técnico en la rueda de prensa previa al partido.



El conjunto 'nerazzurri' llega en un mal momento al enfrentamiento de Liga de Campeones. Lo hace noveno en Serie A y tras dos derrotas consecutivas, la última ante el Roma del portugués José Mourinho.



Inzaghi no mira al pasado y ya piensa en el Barcelona, un partido que considera "una gran oportunidad". "Mañana tenemos una gran oportunidad ante uno de los equipos más fuertes de Europa. El Barcelona no mereció perder ante el Bayern. Sabemos que venimos en un momento difícil. Jugamos bien el sábado (ante el Roma) y seguramente merecimos algo diferente. Pero tenemos que hacer más", dijo.



"El Barcelona es un equipo muy completo y fuerte. Es agresivo en campo rival sin balón y roba mucho en la fase alta. Lewandoski es un grandísimo jugador", añadió.



Además de las bajas ya confirmadas del belga Romelu Lukaku y del croata Marcelo Brozovic, Inzaghi podría perder al argentino Lautaro Martínez. "Esta mañana (Lautaro) se ha sometido a pruebas en las que no se ha manifestado nada negativo. Entrenará de manera parcial, tengo que hablar con los médicos y valorar su estado físico".



En cuanto al once titular, aunque aseguró que evalúa cada partido de manera individual para elegir al portero, confirmó que el camerunés André Onana volverá a ser el titular bajo palos -por tercera vez consecutiva en Liga de Campeones- en lugar del esloveno Samir Handanovic, titular en liga; y que Asslani seguramente sea el titular en lugar de Brozovic en el centro del campo.



Tras los malos resultados cosechados, el puesto del técnico pende, más que nunca, de un fino hilo, pero Inzaghi no se mostró especialmente preocupado: "Los entrenadores dependemos de los resultados siempre. Es normal que mi puesto esté discutido en estos momentos, pero es algo a lo estoy habituado". "Mañana será un partido sufrido en el que tendremos que golpear en el momento justo", sentenció.



