Continúa la jornada de Champions League: partidos del miércoles

Este miércoles 14 de febrero siguen las primeras llaves de la Uefa Champions League, que ya empezó la etapa de octavos de final con los enfrentamientos del RB Leipzig 0-1 Real Madrid, y FC Copenhague 1-3 Manchester City.

Ahora los turnos serán para Lazio vs Bayern Múnich y París Saint-Germain vs. Real Sociedad, que serán los dos enfrentamientos de este miércoles.

Lazio vs Bayern Múnich



Los primeros 90 minutos entre italianos y alemanes se disputará en el Estadio Olímpico de Roma. Un encuentro que prácticamente será parejo de acuerdo con el buen planteamiento defensivo que maneja cada equipo. Por parte de la Lazio, el conjunto de Maurizio Sarri finalizó en la fase de grupos como segundo del grupo E con 10 unidades. Por parte del conjunto bávaro, no está teniendo un buen presente en la Bundesliga, sin embargo, eso no quiere decir que vaya a jugar mal ante el rival. El cuadro de Thomas Tuchel acabó primero del grupo A con 16 puntos.



Esta es la información que debe saber sobre el compromiso.

Uefa Champions League - Octavos de final ida



Partido: Lazio vs. Bayern Múnich

Fecha: Miércoles 14 de febrero

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Olímpico de Roma

Transmisión: Espn 2

Web: Futbolred.com



París Saint-Germain vs. Real Sociedad



El otro encuentro estará previsto entre franceses y españoles, quienes también brindarán un gran espectáculo dentro del terreno de juego. Los locales por poco quedan afuera de los octavos de final, luego que hubiesen quedado segundo del grupo con 8 unidades (misma cantidad del Milán que fue tercero). Mientras que los visitantes llegan al compromiso luego de haber brindado una cátedra futbolística en el grupo D, tras haber finalizado primero con 12 puntos.



Esta es la información que debe saber sobre el compromiso entre franceses y españoles.

Uefa Champions League - Octavos de final ida



Partido: París Saint-Germain vs. Real Sociedad

Fecha: Miércoles 14 de febrero

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Parque de los Príncipes

Transmisión: Espn

Web: Futbolred.com