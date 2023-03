Tremendas llaves en sorteo de Champions y Europa League: EN VIVO

Ahora es turno para la Europa League...



LISTAS LAS LLAVES IMPERDIBLES DE CHAMPIONS:

🇪🇸 Real Madrid vs Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇵🇹 Benfica vs Inter 🇮🇹

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City vs Bayern 🇩🇪

🇮🇹 Milan vs Napoli 🇮🇹



*FC Internazionale Milano's match has been reversed in accordance with the principles set by the Club Competitions Committee. #UCLdraw pic.twitter.com/m1gMqFs1fV — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2023





6:21 a.m. El equipo local de la final será el ganador de la semifinal que jugarán los ganadores del Real Madrid-Chelsea contra el ganador del Manchester City-Bayern



6:20 a.m. Manchester City vs Bayern se cruza con ganador de Real Madrid vs Benfica



6:19 a.m. Milan vs Napoli se cruza con ganador de Inter Benfica



6:18 a.m. Se sortean ahora las semifinales



6:17 a.m. Milan vs Napoli



6:16 a.m. Manchester City vs Bayern Munich



6:15 a.m. Inter de Milán vs Benfica



6:14 a.m. Real Madrid vs Chelsea, primer cruce



6:12 a.m. Arranca el sorteo de Champions



6:08 a.m. Altintop y Kluivert, ayudantes en el sorteo



6:05 a.m. Reconocen récord de Haaland y mencionan las 18 Champions de Messi, campeón mundial



COMIENZA LA CEREMONIA



Todo está listo en Suiza para el inicio de la ceremonia...

Estos son los ocho clasificados en Champions League:



Benfica (Portugal)

- Chelsea (Inglaterra)

- AC Milan (Italia)

- Bayern Múnich (Alemania)

- Manchester City (Inglaterra)

- Inter de Milán (Italia)

- Napoli (Italia)

- Real Madrid (España)



Estos son los ocho clasificados en Europa League:

Sporting de Lisboa

Roma

Juventus

Manchester United

Sevilla

Bayer Leverkusen

Feyenoord

Unión Saint Gilloise