¡Llegó el día soñado! El 'colombian' Sheriff se estrena en Champions

¡Llegó el día soñado! Sheriff, el modesto campeón de Moldavia, marcó en el calendario este miércoles 15 de septiembre como el que será un antes y un después en su historia. Para muchos será un partido de trámite en el grupo D de la Champions League, para ellos es agarrar con sus manos lo que hace unos meses era un imposible.

Y ahí estarán dos colombianos, Danilo Arboleda y Frank Castañeda, protagonistas de una histórica primera clasificación a la fase de grupos de la Champions, tras dejar en el camino a equipos históricos como el Dinamo Zagreb o el Estrella Roja. El primer rival será Shakhtar Donetsk de Ucrania, este miércoles, a las 11:45 a.m. (hora colombiana).



"El Sheriff es el patito feo de la Champions. Tenemos el presupuesto más pequeño. Pero tenemos mucha hambre de gloria", comentó el peruano Gustavo Dulanto desde Tiráspol, capital de la región separatista de Transnistria.



Los moldavos, que cuentan con un plantel multinacional con seis jugadores latinoamericanos, debutarán el miércoles en su estadio ante el Shakhtar ucraniano. "Nos ha tocado un grupo difícil. El Real Madrid y el Inter son los dos equipos que he seguido toda mi vida. Es un privilegio jugar contra el mayor campeón de Europa", dijo el zaguero.



Reconoce que para todos los futbolistas del Sheriff "es un sueño jugar la Liga de Campeones" y no quieren desaprovechar la oportunidad de dar la sorpresa. "Dios me ha escuchado. Me han tocado los dos equipos que siempre soñé. Cuando pasen los años, lo recordaremos con mucha satisfacción. Y si hacemos un gran partido, aún más. No nos damos cuenta aún de la magnitud de lo que hemos hecho. Estamos viviéndolo aún", señaló.



"Esto es lo lindo del fútbol. Un día los ves y otro te enfrentas a ellos. Espero estar a la altura. Benzem es un delantero de alto nivel. Todos sabemos quien es. Espero que haberlos visto tanto me sirva para manejarlo", señaló Dulanto.



"Es un club muy bien organizado con unas instalaciones impresionantes. Me impresionó el nivel de mis compañeros. Invirtieron dinero y los resultados están a la vista. Hemos entrado en la historia del país. Somos conscientes de que los rivales son superiores, pero uno nunca debe dejar de soñar. Daremos pelea para seguir haciendo historia como futbolista y como club", comentó.



"La Champions es una gran vitrina para dar el salto", admitió el peruano. Pero eso no jugará este miércoles. Lo que sí habrá es una ilusión enorme, una tensión normal del debut pero una sonrisita de satisfacción de saber que, pase lo que pase, escuchar el pitazo inicial ya será una victoria. Vendrán después Real Madrid e Inter de Milán... ¡casi nada! Pero ya habrá tiempo. Lo de este día es disfrutar al máximo un día que casi nadie soñó en la inhóspita Moldavia.