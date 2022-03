Ramos no puede jugar contra el Madrid, pero viajó por curiosa razón

Este miércoles se llevará a cabo uno de los partidos del año y el mítico Santiago Bernabéu será testigo de la situación.



El entrenador del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, desveló que el español Sergio Ramos viajará con el grupo, a pesar de estar de baja para el choque frente al Real Madrid, y dejó en abierto la alineación del argentino Angel di María en detrimento del brasileño Neymar en el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League.

En una entrevista con EFE, celebrada en el centro de entrenamiento Oreedo, de Saint-Germain en Laye (afueras de París), Pochettino adelantó que el desplazamiento de Ramos a Madrid, recuperándose de un nuevo problema físico, se debe a que el duelo del miércoles es "determinante".



"Sergio nos pidió viajar, le gustaría viajar, es un jugador que ha hecho prácticamente toda su carrera en el Real Madrid, 17 años de capitán y ganó tanto allí. Está claro que le gustaría volver y nos pidió poder viajar y asistir al partido", declaró el técnico. "Así como otros compañeros que no van a estar envueltos (en el partido). Lo importante es estar juntos en un momento tan determinante", agregó.



Pochettino, quien diseñó un equipo en la ida (1-0 para el PSG) con un tridente de ataque Kylian Mbappé-Leo Messi-Ángel di María, estudia repetir este esquema ofensivo. "Los esfuerzos ahí estuvieron por parte de Kylian, de Leo y por supuesto de Angel y veremos si Ney va a participar el miércoles. Ney también puede hacer los esfuerzos que demande el equipo en la fase de cuando el equipo no tiene el balón", incidió.



Para el miércoles, Pochettino dijo que no ve más favorito a un club que a otro más allá de "la pequeña ventaja del partido de ida" y avanzó que prepara "un plan estratégico diferente al de hace tres semanas". "Esperamos que ese plan pueda dar el efecto que pensamos", señaló.