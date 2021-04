¡Atentos a cambios! Fecha, hora y dónde ver semifinales de Champions

La UEFA confirmó su cronograma para las semifinales de la Champions League 2020/2021.

Hubo un pequeño ajuste pues, según la publicación de Real Madrid apenas confirmó su cupo, ya no jugará el 28 de abril sino un día antes la ida y un día después la vuelta.



De esta manera, así se jugarán los partidos de ida, con días y horarios confirmados:



Real Madrid vs Chelsea

27 de abril de 2021

Estadio Alfredo Di Stefano

2:00 p.m. hora colombiana

TV: ESPN

​

​PSG vs Manchester City

28 de abril de 2021

Estadio Parque de los Príncipes

2:00 p.m. hora colombiana

TV: ESPN



Así se jugarán los partidos de vuelta:



​Manchester City vs PSG

4 de mayo de 2021

City of Manchester Stadium

2:00 p.m. hora colombiana

TV: ESPN



Chelsea vs Real Madrid

5 de mayo de 2021

Stamford Bridge

​2:00 p.m. hora colombiana

TV ESPN