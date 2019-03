¿Se filtró?: la foto con supuestos partidos de cuartos en Champions

Se filtraron los posibles partidos de cuartos de final de Champions League, una foto en redes sociales, muestra una hoja con los logos oficiales del torneo europeo y las llaves que se jugarían en esta instancia. Por el momento no hay nada asegurado, son rumores que circulan, habrá que esperar el sorteo oficial este viernes.

A pocas horas del sorteo de los encuentros en Nyon (Suiza), se ha publicado una imagen con lo que parece ser los duelos que se darán en Champions.



Según la lista filtrada los encuentros serían los siguientes:



Liverpool vs. Ajax

Juventus vs. Porto

Barcelona vs. Manchester City

Manchester United vs. Tottenham