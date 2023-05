Rudiger, a segundo round contra Haaland: como Mina, pero sin pellizcos

¿Quién le aprendió a quién? Puede ser que Antonio Dudiger haya sido la inspiración de Yerry Mina a la hora de enfrentar al temible Erling Haaland... solo que el colombiano se pasó un poquito en la estrategia.

En rigor, el primero que puede darse el lujo de presumir que supo sacar de carrera al delantero más letal del mundo en la actualidad es el alemán que ese miércoles, en la semifinal de vuelta de la Champions League, necesitará repetir la dosis.



Rüdiger fue una pesadilla para el noruego, quien sencillamente no pudo pesar en el duelo en el Bernabéu (1-1) por la marca asfixiante de Rudiger, quien hizo que el delantero prácticamente no tocara la pelota (intervino solo 21 veces en la ida, incluso menos Ederson, con 29) y errar al menos el 65 por ciento de los pases que intentó.



A Mina le tocó la misma tarea en el Everton vs Manchester City pero no tuvo éxito, no solo por el 0-3 final, con gol de Haaland, sino porque acabó llegando a los insultos y hasta los pellizcos que hasta el propio Guardiola acabó criticando.



Haaland, el hombre de los 52 goles en 48 partidos, espera una nueva dosis de Rudiger en el Etihad Stadium porque se lo ganó el alemán a fuerza de sacarlo de carrera. El técnico Ancelotti. La duda es si jugarán Militao, Alaba... o los dos. El noruego es uno de varios dolores de cabeza que dará el City para quedarse con la final de la Champions League. Habrá que ver quién gana el round definitivo.