Romelu Lukaku volvió a lesionarse ¿Preocupación para Catar 2022?

El belga Romelu Lukaku, delantero del Inter de Milan, sufrió una nueva lesión en el isquiotibial que le deja fuera del partido ante el Bayern de Múnich en Liga de Campeones y complica su presencia ante el Juventus en Serie A este fin de semana, tras disputar solo dos partidos después de recuperarse de su anterior lesión.



"Romelu Lukaku se sometió esta mañana a pruebas instrumentales en y las investigaciones revelaron un resentimiento de la cicatriz miotendinosa del isquiotibial del muslo izquierdo. Las condiciones del jugador serán reevaluadas en unos días", informó el club en un comunicado.

Lukaku, cuyo regreso con gol ante el Viktoria Plzen checo fue el colofón a la clasificación para los octavos de final de Liga de Campeones, disputó este sábado 23 minutos ante el Sampdoria con el objetivo de llegar en plenas condiciones al partido contra el Bayern, pero los exámenes médicos revelaron una nueva lesión.



La anterior lesión, que afectó al músculo flexor del muslo izquierdo, le mantuvo fuera de competición once partidos en los 53 días que estuvo lesionado, entre los que se perdió estuvieron los trascendentales por un puesto en octavos ante el Barcelona en Liga de Campeones, en lo que fue una baja muy sensible para el esquema de Inzaghi.



Según los medios locales, la lesión no es grave y no peligra su presencia en el Mundial de Qatar 2022 que se disputará en menos de un mes, pero podría darse la situación de que el ariete belga no vuelva a vestir la camiseta 'nerazzurri' hasta 2023, una vez terminado el campeonato del mundo. Desde su llegada al club interista en calidad de cedido por el Chelsea inglés, Lukaku solo ha disputado cinco partidos oficiales: cuatro de Serie A y uno de Liga de Campeones, anotando un total de tres goles entre ambas competiciones.



EFE