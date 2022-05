Rodrygo, con ánimos al tope para enfrentar al Liverpool en Champions

Para nadie es un secreto que el Real Madrid se ha convertido en el rey de las remontadas en esta presente Uefa Champions League. Solo necesita escasos minutos para resolver series y más en las instancias de cuartos y semifinales en donde golpeó al Chelsea con gol y al Manchester City con doblete.

Como Vinicius, son la nueva sangre del Real Madrid y son piezas claves para enfrentar al Liverpool en esta instancia final que podrá dar la decimocuarta Champions en su historia. Rodrygo concedió una entrevista con la Agencia EFE.

Sobre sus goles claves para poner al Real Madrid en la final, comentó, ‘es una competencia especial para mí, donde las cosas me salen bien. Estoy muy feliz por eso y espero ser cada día mejor en esta competición’. Además, sentenció que en la Liga de Campeones siempre hay noches especiales.

Esta será la primera final que dispute el brasileño. ‘Esta semana está siendo de nervios, estoy ansioso porque llegue el momento de la final. Es la primera y es normal. Los compañeros siempre me dicen que estaban muy nerviosos en su primera final. Es lo que estoy sintiendo. Unos nervios buenos por querer jugarla’.

Destacándose habitualmente como un revulsivo con gol, comentó, ‘me estoy sintiendo muy bien, importante para el equipo, muy feliz por vivir estos momentos de ser importante, de meter goles cuando ya estábamos casi muertos y el equipo siempre remontó. Estoy muy contento y espero que todo valga la pena en la final’.

Sobre sus dos goles ante el Manchester City, mantuvo, ‘de todo lo que viví, me quedo con una cosa bonita: cuando el árbitro añadió seis minutos, la gente empezó a gritar como si fuera un gol y era solo el tiempo añadido. Ahí la gente empezó a gritar y lo que pasó desde ese momento fue una cosa de locos’, recordó Rodrygo.

Acerca de la relación con Carlo Ancelotti manifestó, ‘me ha ayudado mucho porque siempre habló conmigo, me pidió tranquilidad, me dijo que las cosas iban a salir bien. Desde el primer día ha sido una persona especial para mí, ha hablado mucho conmigo siempre, me ha dado muchos consejos que me han ayudado bastante’.

Entre brasileños, EFE le preguntó por Vinicius y dijo, ‘es un gran jugador, un amigo, estamos muy felices por lo que está viviendo. Siempre trabajó mucho, entrenó fuerte porque sabía que su momento iba a llegar. Ha sido esta temporada y esperemos que dure mucho’.

Definió que el peligro en el Liverpool pasará por los pies de Mohammed Salah, y es la amenaza para el Real Madrid, ‘Salah, es un grandísimo jugador’. Además, del conjunto inglés dijo, ‘su principal peligro es la velocidad que tienen, atacan siempre la espalda de los defensas y es donde más cuidado debemos tener porque son muy buenos arriba’.

Aunque todavía tiene contrato, el Real Madrid busca renovarle, ‘es algo de lo que vamos a hablar después, yo no sé nada, mi padre va a decidir todo porque yo estoy enfocado en la final de la Champions’, concluyó Rodrygo.