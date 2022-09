Napoli aterrizó a Liverpool en Champions: solo Díaz evitó el naufragio

Siguen, horas después de la debacle, las manos caídas de Liverpool en la casa de Napoli. La peor de las noches, el peor de los estrenos, el dolor marcado en el césped quedó en un duelo que abría el grupo A y que se convirtió la gran sorpresa, por no decir decepción, del inicio de la Champions League.

Una victoria 4-1 del equipo local, abultadísimo pero infinitamente justo, marcó el inicio europeo del equipo de Klopp, que sufrió de males que casi desconocía y que solo tuvo en Luis Díaz una golondrina que, al final, no hizo verano.



Tenía que ser la revancha para el colombiano y Salah tras las críticas y lo que se esperaba era el clásico asedio rojo sobre predios del rival, pero nunca fue así: sin que se acomodaran siquiera los jugadores en el campo, Osimhen intentó aprovechar la insospechada lentitud de los centrales Van Dijk y Gómez y picó perfecto entre los centrales, sacó a Alisson Becker pero el remate le salió afuera.



Ese susto se concretaba con una mano clarísima de Milner en el área, que cambiaba por gol Zielinski apenas a los 5 minutos y sí, de nuevo las dudas de la Premier League rondaban a los de Klopp, ahora en Champions. Para rematar la mala noche del capitán en Nápoles, metió una plancha de amarilla en el medio campo, lejos de todo... (¡vuelve Thiago ¡por favor!)



Y en ese dubitativo arranque, Van Dijk era de nuevo sorprendido a su espalda por el pique de un Osimhen inspirado, quien provocó la falta para un nuevo penalti. Suerte que el del arco se llama Alison Becker, porque tapó el cobro del agredido y en el rebote de Di Lorenzi cerró el ángulo. ¡Qué nochecita!



Porque en ataque nada se generaba, más allá de algún tiro de esquina inofensivo; porque Díaz no acababa de entrar en juego, Salah no ayudaba en ataque ni en los cierres y Firmino parecía desubicado. Por fin el primer intento llegaba a los 21 minutos en un roce de Van Dijk y era él mismo quien, consciente de las fallas en su zona, quería corregir.



Pero esa retaguardia ya era una coladera: de la raya sacó justamente el neerlandés el segundo cuando Osimhen de nuevo los sacó a pasear a todos, pero era un síntoma de un mal mayor que se convirtió en un segundo gol a los 31 minutos, una nueva proyección muy rápida del Napoli que coronó Zambo Anguissa.



Entonces, la debacle: a los 44 castigó de nuevo la incomprensible desconexión de la marca de Liverpool el hijo de Simeone, Gionvanni, y en el arranque del complemento Zielinski aprovechaba esa imposibilidad de los ingleses para achicar los espacios a sus espaldas y metía el 4-0. ¡Ni el espíritu de Maradona imaginó una noche tan redonda, tan letal, tan fácil!



Justo en ese momento, la rebeldía de Díaz era lo único digno de subir a la libreta de Klopp: a los 49 soltaba un remate seco, potente y al palo (muy suyo) para descontar, de nuevo a los 61 aparecía de cabeza en el gran servicio de Alexander-Arnold y sobre los 82 minutos se lo perdió, esta vez porque él falló en la definición. Pero era tal vez al que más le dolía el pobre espectáculo en terreno italiano... el menos desconcertado.



Liverpool tuvo un aterrizaje de barriga en la Champions, que suele potenciar todas las fallas de los equipos en las ligas locales. Aquí se vieron las costuras de un Salah apático, un Núñez muy fuera del circuito, un Firmino agotado, un Jota sin ideas, un Gómez de pesadilla... No falta solo Mané, falta el espíritu rojo en este inicio de temporada.