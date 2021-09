¡Lo jóvenes salvaron al Madrid! Inter pagó su ineficacia en Champions

Real Madrid ganó de manera agónica un partido duro en casa de Inter de Milán, en el estreno en la Champions League, el cual acabó resuelto por la sangre joven y no solo por la experiencia.

Casi sobre el pitazo se impuso el equipo español en Italia por 1-0, resultado salpicado de talento pero que se apoyó mucho en el partidazo de su arquero, quien llevó a su equipo vivo hasta el final.



Courtois salvaba en buen cabezazo de Lautaro y corregía la falla de siempre de un Madrid que deja muchos espacios y deja muy libres a los mejores hombres del rival, mientras tarda en carburar en el arco rival, pues en los primeros minutos apenas contaba un disparo de Casemiro sin mayor peligro.



Se animaría de cabeza Militao pero respondían Lautaro y Brozovic con sendos remates pegados a los palos y otra vez, a los 41, Dzeko exigía a Courtois con un remate frontal. Era todo del local contra un Madrid sin ideas, aunque ahora se siente otro en el banquillo.



El segundo tiempo fue más de lo mismo, un Inter al que le faltaba una pizca de precisión y un madrid espeso, que intentaba a puras ganas, con Lucas Vazquez, pero no llegaba a hacer daño. Los cambios de Ancelotti tampoco daban resultado y ya parecía que el empate no era mal negocio.



Lo que no presentían los españoles es que sería mucho más que eso cuando al 89, ¡al 89!, en una de sus pocas excursiones ofensivas, se inventaría una habilitación Valverde (23 años), para Camavinga (18) y este un globito para Rodrygo (20), lujo tas lujo que acabó en el fondo de la red. ¡Lindo gol!



Ancelotti salvó los papeles de cuenta de sus jóvenes, los que ahora reclaman su lugar y dejan ver el demoledor paso de la renovación en el equipo 'merengue. El triunfo, sin embargo, no alcanza para ser líder de su zona, lugar que ocupa inesperadamente el Sheriff de Moldavia, pero da igual pues ante la angustia que pasó el Madrid, tres puntos de visitante es más que un buen resultado en este debut en Champions League.