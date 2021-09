¿Cuándo regresa la Champions Legue? Próximos partidos y posiciones

Terminó la segunda fecha de fase de grupos de la Champions League 2021/2022 y dejó sorpresas, resultados contundentes, grandes goles y alarma en algunos equipos. Todavía faltan cuatro jornadas para luchar por la clasificación a octavos de final, pero empiezan a perfilarse los favoritos.

Estos fueron los resultados de la 2ª jornada, que se jugó entre martes y miércoles, cómo quedaron las posiciones en cada grupo y cuándo y cómo serán los partidos de la tercera fecha:

Grupo A

Resultados



- PSG 2-0 Manchester City

- Leipzig 1-2 Brujas



Posiciones



1- Paris Saint Germain – 4 puntos

2- Brujas – 4 puntos

3- Manchester City – 3 puntos

4- Leipzig – 0 puntos



Próxima fecha (martes 19 de octubre)



11:45 a.m.: Brujas vs. Manchester City

2:00 p.m.: PSG vs. Leipzig



Grupo B

Resultados



- Porto 1-5 Liverpool

- AC Milan 1-2 Atlético



Posiciones



1- Liverpool – 6 puntos

2- Atlético de Madrid – 4 puntos

3- Porto – 1 punto

4- AC Milan – 0 puntos



Próxima fecha (martes 19 de octubre)



2:00 p.m.: Atlético vs. Liverpool

2:00 p.m.: Porto vs. AC Milan



Grupo C

Resultados



- Ajax 2-0 Besiktas

- Borussia Dortmund 1-0 Sporting Lisboa



Posiciones



1- Ajax – 6 puntos

2- Borussia Dortmund – 6 puntos

3- Besiktas – 0 puntos

4- Sporting Lisboa – 0 puntos



Próxima fecha (martes 19 de octubre)



11:45 a.m.: Besiktas vs. Sporting Lisboa

2:00 p.m.: Ajax vs. Borussia Dortmund



Grupo D

Resultados



- Shakhtar 0-0 Inter

- Real Madrid 1-2 FC Sheriff



Posiciones



1- FC Sheriff – 6 puntos

2- Real Madrid – 3 puntos

3- Inter – 1 punto

4- Shakhtar Donetsk – 1 punto



Próxima fecha (martes 19 de octubre)



2:00 p.m.: Inter vs. FC Sheriff

2:00 p.m.: Shakhtar vs. Real Madrid



Grupo E

Resultados



- Benfica 3-0 Barcelona

- Bayern Múnich 5-0 Dinamo Kiev



Posiciones



1- Bayern Múnich – 6 puntos

2- Benfica – 4 puntos

3- Dinamo Kiev – 1 punto

4- Barcelona – 0 puntos



Próxima fecha (miércoles 20 de octubre)



11:45 a.m.: Barcelona vs. Dinamo Kiev

2:00 p.m.: Benfica vs. Bayern Múnich



Grupo F

Resultados



- Atalanta 1-0 Young Boys

- Manchester United 2-1 Villarreal



Posiciones



1- Atalanta – 4 puntos

2- Young Boys – 3 puntos

3- Manchester United – 3 puntos

4- Villarreal – 1 punto



Próxima fecha (miércoles 20 de octubre)



2:00 p.m.: Manchester United vs. Atalanta

2:00 p.m.: Young Boys vs. Villarreal



Grupo G

Resultados



- Salzburgo 2-1 Lille

- Wolfsburgo 1-1 Sevilla



Posiciones



1- Salzburgo – 4 puntos

2- Sevilla – 2 puntos

3- Wolfsburgo – 2 puntos

4- Lille – 1 punto



Próxima fecha (miércoles 20 de octubre)



11:45 a.m.: Salzburgo vs. Wolfsburgo

2:00 p.m.: Lille vs. Sevilla



Grupo H

Resultados



- Zenit 4-0 Malmo

- Juventus 1-0 Chelsea



Posiciones



1- Juventus – 6 puntos

2- Chelsea – 3 puntos

3- Zenit – 3 puntos

4- Malmo – 0 puntos



Próxima fecha (miércoles 20 de octubre)



2:00 p.m.: Chelsea vs. Malmo

2:00 p.m.: Zenit vs. Juventus