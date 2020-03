Atalanta, con Duván, pasó derecho ante Valencia y avanzó en Champions

Atalanta no se la cree: en su primera participación en la historia de la Champions League mantiene un paso demoledor y ha pasado por encima del Valencia de España, tras un partido de vuelta que se jugó a puerta cerrada y que vio 7 goles sin apenas celebraciones, todo en el más desolador silencio.



Con Duván Zapata en la cancha y Luis Muriel sin salir del banquillo, el equipo italiano se impuso por 3-4 en el duelo y logró una amplia ventaja de 4-8 en la llave, lo que le aseguró el boleto a cuartos de final con absoluta autoridad.



Un día en la oficina fue el primer tiempo para un Atalanta que no dio respiro, pues desde el minuto 3 se adelantaba con gol de penalti de Ilicic, por falta en el área contra él mismo.



Gameiro dio un golpe de motivación a los 21 minutos tras ese pestañeo del inicio y puso el juego 1-1, pero la ventaja seguía siendo para los italianos, que nunca renunciaron al ataque a pesar de tener la serie a su favor y que a los 43 encontraron, en otro penalti, el 1-2 parcial que sepultaba al Valencia.



Salvó Cillessen al 45 el que parecía el tercero antes de irse al descanso y llegaba al partido el colombiano Duván Zapata para reemplazar al golpeado De Roon (44).



El complemento traía otro inicio dubitativo para el local, que a los 49 se salvabadel gol en un remate furioso de Freuler que se estrelló en el travesaño.



Pero llegó un súbito arranque de efectividad del Valencia, que tuvo el segundo en un cabezazo de Gameiro en medio de los centrales a los 51 minutos y otro tanto más, a los 67, tras una gran definición de Torres para remontar y poner el partido 3-2… y el milagro de darle la vuelta a la llave a tres goles (4-6)… Claro, estaba el peligro de un gol más del Atalanta que arruinararía todo el esfuerzo.



Y lo tuvo Zapata tras un pase al espacio y un bombazo que salvó con los pies el portero. ¡Increíble! Y ya no perdonó Ilicic con una tremenda definición, pase del colombiano y remate seco del hombre de la noche, el que sumó un triplete y empató el partido 3-3, y echó un balde agua fría sobre la ilusión del Valencia.



Ilicic, que parecía lesionado, tenía un aliento más para darle otro golpe letal al Valencia y entonces sí sentenciar la llave con un 3-4 en el partido y un larguísimo 4-8 en la llave. Algún hincha español habrá agradecido la soledad de la gradería ante semejante batacazo pero ahora la preocupación es para los seguidores del Atalanta, que no saben si podrían apoyar a su equipo en la hazaña de la clasificación a cuartos de Champions, en su primera vez en el torneo, todo por cuenta del coronaviurs COVID-19.