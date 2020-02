Pesadilla merengue: Manchester City remonta y condena al Real Madrid

Un partido lento se volvió vértigo puro y castigó a los de Zidane. Increíble. Inesperado. Impensable. Real Madrid vio cómo Manchester City le remontó y lo venció 1-2 en la ida de los octavos de final de Champions League. ¿Golpe mortal? No, pero casi.







El juego pasó de un inicio lento a un complemento de vértigo, con premio para los de Guardiola. A los 19 Mahrez metió un riflazo que Courtois salvó a puro reflejo. Fue la primera opción de gol de un juego poco lúcido, pues ambos equipos apostaban a esperar un poco la propuesta del otro, intentando no rifar la pelota, limitando al máximo los riesgos.



La respuesta del local tardaría hasta el minuto 29, cuando Benzema disparó con potencia y en el rebote, increíblemente, Vinicius no atinó a rematar.

Casemiro corrigió el error defensivo, que involucró a Courtois, y que estuvo a punto de abrir el marcador a favor del City, en un ‘buscapiés’ que inquietó a más de uno en las tribunas del Santiago Bernabéu… Allí donde James Rodríguez veía el partido, tras quedar fuera de la convocatoria por decisión técnica.



En el complemento parecía Mahrez contagiar a los suyos de ambición con un remate cruzado, amenazante pero sin la dirección suficiente, y él mismo a los 55 y a los 56 minutos, probaba por partida doble los reflejos del portero rival. Era el mejor momento del City. ¿Real Madrid? Como que no se enteraba que el segundo tiempo ya estaba en juego, pero como que sí: apareció Isco a los 60 minutos oportuno para recibir una asistencia de Vinicius a la salida del portero. Besos a la tribuna, consciente que sacaba a su equipo de un momento complejo.



Una más tuvo el local en una gran jugada de Isco que no logró finalizar Ramos y el juego de los de Zidane creció. Hasta que Mahrez echó un balde de agua fría sobre el entusiasmo blanco: en un centro de costado se anticipó Mahrez y a los 76 e igualó el marcador 1-1.



Entonces, comenzó otro partido en el Bernabéu. Ahora Gabriel Jesus se animaba por la victoria en medio de las protestas injustificadas de los madridistas: No, no había falta en el gol del empate.



Y entonces la pesadilla: una falta en el área clara de Carvajal sobre Sterling supuso el gol de penalti de De Bruyne. ¡Dos goles de visitante! Amenaza mortal a los récords de Zidane en Champions.



¿Algo podía salir peor? Sí. Ramos fue expulsado por falta contra Gabriel Jesus, entrando al área. Noche dulce para el brasileño, figurón en el Bernabéu.



Y así, con todo en contra, va ahora Real Madrid a Manchester para intentar una hazaña, que otras veces ha sido posible pero que ahora, sin Ramos y con la obligación de ganar por un marcador amplio, debe parecerse a un milagro.