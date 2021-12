Tanto nadar para ahogarse en la orilla: Atalanta se va de la Champions

Atalanta batalló más de lo que jugó y se despidió de la Champions League, tras caer por 2-3 contra un Villarreal pleno de efectividad y disciplinado para contener los bríos del rival.

El equipo de Bérgamo, con Zapata y Muriel, acabó fuera del torneo, con el consuelo de la Europa League, pero el sabor amargo de haber pagado una factura demasiado alta por sus errores. Le faltaron dos goles. Peor esta vez, a decir verdad, le faltó juego y cabeza fría.



Era una noche helada que parecía castigar más al dueño de casa: antes de que pudiera entrar en calor ya le cobraba Danjuma, definiendo entre las piernas del arquero, apenas a los 3 minutos, un pestañeo en la marca que ponía todo cuesta arriba para Zapata y todos los suyos.



Zapata intentaba, como siempre, tenía una primera clara intención en Zapata, a pura potencia, que se le iba por arriba y tendría que haber sido el empate. Pero no. Y esta vez los inquietos y hábiles hombres de Gsperini no fluían, eran imprecisos en los pases y erraban en la última puntada, meintras Villarreal parecía más amenazante en cada salida.

Ilicic cobraba el primer tiro de esquina local a los 36 minutos, provocado por Zapata y su remate que pegaba en un zaguero, pero el cabezazo de Demiral lo desviaba a tiempo el portero.



Y entonces, otro puñal en el corazón: una consecuencia de esa apuesta tan clara en campo rival de Atalanta era dejar libres las bandas y fue por ahí cuando cayó el pase de Gómez y el tremendo remate de Capoue y el 2-0 a los 42 minutos. Llovía a cántaros... dentro y fuera del alma azul y negra.



Gasperini mantendría a Ilicic a pesar de no generar y de necesitar con urgencia marcar goles, lo que no solo no pasaría sino que se complicaría aún más: a los 50, cuando Danjuma aprovechaba una serie de dudas en el área y metía el puntazo del 3-0. Fatal.



¿Por qué no entraba Muriel? Por lo que fuera, ese tercer tanto obligaba al DT a enviarlo para intentar la hazaña (minuto 54), junto con Zapata, quien buscaba la puerta sin éxito, igual que Malinovskyi, quien fallaba primero pero embocaba después, a los 70 minutos, para el 3-1, el de la ilusión... esa a la que ahora empezaba a faltarle tiempo.



Lo bueno es que ahora estaba volcado al ataque un Atalanta que si algo sabe es de anotar, así como lo probó a los 79 minutos Zapata, cuando le metieron por fin un pase largo y, a la salida del portero, le definió por arriba, medio aparatoso pero efectivo igual para dejar la cuenta 2-3, cuando quedaban todavía 10 minutos por jugar.



Y la tenía de nuevo Zapata de cabeza, a los 81, otra vez a manos del portero, aunque había fuera de lugar. Y la más clara se la perdía Muriel en el remate que increíblemente se le estrellaba en el palo a lo 86.



Ya el implacable reloj no daría más opciones y Atalanta, con toda su artillería, tenía que resignarse a la Europa League, aunque tuvo en su casa la opción de seguir vivo en la Champions. Se sumaron fallas en el campo y en el banquillo. Una pena despedir a dos colombianos más del torneo más importante del Viejo Continente.