Del ahogado, el sombrero: agónico empate de Inter contra Real Sociedad

No fue, ni de lejos, un partido que cumpliera las expectativas, por culpa de un contendor. Faltó la pirotecnia propia de la Champions League, pero al final hubo alivio general.

Real Sociedad e Inter de Milan igualaron 1-1 en un partido soso para lo que esperaba, con pocos momentos de lucidez del visitante y un sacrificio sin premio para el dueño de casa.



Desde el arranque era claro que los españoles iban a ir por todo, mientras los italianos iban a especular un poco y a esperar. Y Méndez materializó el plan a los 4 minutos, en un zurdazo desde fuera del área que determinó el 1-0-



Después lo intentarían el inagotable Kubo, Le Normand de cabeza, Tierny y de nuevo Méndez mientras el Inter parecía no tener libreto, no saber qué hacer con ese gol tan temprano. No hacía un solo remate a puerta en la primera etapa.



Para el complemento, más de Le Normand en el juego aéreo y de Kubo, incontrolable y el ´más claro, el remate al travesaño de Merino, un cabezazo que perdonó a los italianos, que hasta los 70 minutos no remataban a puerta, como si la criptonita se hubiera agotado en el derbi contra Milan (5-1).



Pero tienen a Lautaro Martínez y a él sí que le duele no luchar: anotó, a los 88 minutos el gol del 1-1 final, mucho premio para la presentación italiana en el grupo D, que lidera Salzburgo.