En Madrid no hay piedad con Zidane: criticado por perder con Chelsea

Real Madrid le dijo adiós a la posibilidad de jugar la final de la Champions League, pues perdió este miércoles 2-0 con Chelsea (3-1 global) y quedó eliminado en semifinales. El equipo merengue se vio impotente, no tuvo jerarquía, y tuvo como figura a Thibaut Courtois, su portero.



La prensa española lamentó la imagen del Madrid en el crucial partido, y criticó fuertemente el planteamiento y la reacción de Zinedine Zidane. La principal queja es que haya alineado a Sergio Ramos y a Eden Hazard, que no llegaban en buen nivel; además, su esquema de 3 defensas, 5 volantes y 2 delanteros tampoco cayó bien.



“El 3-5-2 con Vinicius de carrilero fracasó desde el primer minuto, Hazard demostró que no está para grandes batallas y Ramos... que no estaba para jugar”, dice el diario ‘Marca’, que se plantea una pregunta: “¿por qué darle los galones a vacas sagradas que no estaban en condiciones de competir? Zidane traicionó su normalidad”.