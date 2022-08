¿Real Madrid anda de suerte en Champions? Hablan de un camino 'fácil'

El vigente campeón de la UEFA Champions League, Real Madrid, la volvió a sacar barata en el sorteo y le correspondió un grupo asequible junto a Leipzig, Shakhtar y Celtic de Glasgow. Medios internacionales advierten que serán rivales "fáciles", que le permitirán avanzar sin inconvenientes a la siguiente fase del torneo europeo. ¿La presión es mayor ahora?



Cabe recordar que en la temporada 2021/22, el equipo merengue se instaló en el D junto a Sheriff de Moldavia y FK Shakhtar Donetsk de Ucrania, en el que sobre el papel el rival más complejo era el Inter de Milán. El Madrid avanzó primero sin complicarse, sin embargo, el equipo en el que militaban los colombianos Danilo Arboleda y Frank Castañeda, le propinó en el Bernabéu la única derrota de esa fase.

Y es que si se le echa un vistazo a las últimas temporadas en Champions, Real Madrid ha contado con suerte a la hora de ubicarse en los grupos más asequibles. En 2020/21 además de enfrentarse a Inter y Shakhtar, se midió al Borussia Mönchengladbach. En 2019/20 había compartido con PSG, Brujas y Galatasaray y una temporada atrás estuvo junto a Roma, Viktoria Pilsen de República Checa y CSKA Moscú de Rusia.



Una vez más la prensa internacional "mete presión" al Real Madrid, que queda prácticamente obligado a clasificar primero en su grupo sin despelucarse. Por un lado está el Leipzig, contra el que todavía no se ha enfrentado. Si bien el equipo alemán fichó a varias figuras, entre las que están Timo Werner y Nkunku, no ha tenido un buen arranque de temporada. Incluso se habla de crisis pues no ha podido ganar en Bundesliga.



El segundo rival es Shakhtar, el ucraniano al que ya superó en las dos temporadas anteriores de Champions y se convirtió en el rival habitual del Real Madrid en esta fase. El equipo ucraniano se ha visto mermado a causa de la guerra. Varias de sus figuras brasileñas decidieron salir por la difícil situación. Una plantilla sin muchas figuras que jugará por el honor.



Finalmente, Celtic de Glasgow que regresa tras cuatro años de ausencia en Champions. El elenco escocés se vuelve a ver la cara con el Madrid tras 42 años. Otro rival que apuntan por no tener suficiente peso para complicar al vigente campeón europeo. En la Liga de Escocia solo tiene en Rangers un equipo de categoría para medirse. Un panorama que parece más que favorable para los de Carlo Ancelotti.