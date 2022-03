NUNCA subestimen a Real Madrid en Champions: ¡Benzema sepulta a PSG!

Hay noches de noches, incertidumbres que acaban convertidas en gestas, equipos que parecen destinados a lucir en un torneo a pesar de todo y de todos. Y después de todo están Real Madrid y la Champions League. La historia de un romance para la eternidad, una novela de suspenso que siempre, pero siempre, acaba en una feliz página en blanco.

Real Madrid logró un triunfo salpicado de heroismo, que sí que habla francés pero no por PSG sino por Karim Benzema, el hombre que les dio a los suyos la más impensable pero merecida dicha de avanzar a los cuartos de final, tras remontar la serie contra PSG e imponerse por 3-0 cuando perdía 0-1 el partido y 0-2 la llave. Lo increíble pasa para el Real Madrid en la Champions. No son muchos los que pueden contar esa historia.



Y eso que el inicio anticipaba otro finl. Era un arranque como se temía, con un local amenazante y con dos llegadas, esas mismas que metió miedo Mbappé antes de los 13 minutos, una de contragolpe tras la primera llegada de Vinicius Jr, y una más en el error de Militao que le abrió la puerta por la banda y le dejó a Courtois la tarea de cerrarle el espacio... con éxito, por suerte para él.



Después la tentación obvia de un equipo con Mbappé, Neymar y Messi es ir por el partido, atacar, jugar al fútbol.

Hasta el despertar del local, o al menos la insinuación, a los 24 minutos con un remate arriba de Benzema al que volaba, literal, el enorme Donnarumma.



Y es tan difícil que esos que tanto saben no quieran jugar y se resignen a misiones tácticas, que cuando a los 30 les quedaba la pelota simplemente la hacían correr: se juntaban Neymar y Messi y el globito del argentino para quitarse de encima a Courtois no encontró ninguna camiseta azul en el otro palo... una pena después de semejante toque.



A esa altura ya era el Madrid el que se defendía -quién lo creyera- y el que sufría un gran susto a los 34 cuando Mendes partió un segundo tarde y le arruinó la jugadota de gol a Mbappé, rápido en su salida y furioso en su remate final, arriba y sin piedad, pero la Providencia salvaba esta vez a Courtois.



Pero ojo que el del frente seguía siendo el Madrid, el de Benzema, el de las dos opciones sucesivas que tuvo para probar a Donnarumma, la más clara en el cabezazo tras el preciso centro de Kroos que controló de puro gigante el italiano.



Y entonces, un puñal al corazón 'merengue': un contragolpe más -no dirá Ancelotti que no se lo avisaron-, sutil toque adelante de Neymar y Mbappé con espacio, una sentencia de muerte, dejó sembrado a Militao, a Alaba y a Courtois, definiéndole preciso, potente y a su palo, para subir un decibel al dolor.



Antes del descanso le servía una pelota fantástica Mbappé a Messi en un acto de desmedida generosidad, pero se les atravesó Militao para arruinar la obra. Descanso.



De nuevo le invalidaban a Mbappé su tercer gol en el Bernabéu, esta vez por un fuera de lugar justo antes de un engaño monumental a Courtois para dejarle tirado en la salida y definir a lo grande, es decir a lo gigante, es decir al mejor estilo de un jugador al que el Bernabéu entero ovacionó, presionando para su contratación.



Pero el error de juventud de Donnarumma revivió el partido: el chico se engolosinó con la pelota, se la ganó Benzema de puro desconfiado, vino un mar de nervios al área del PSG y el mismo francés marcó a los 60 el 1-1 que otra vez ponía al Madrid a un gol de los penaltis.



De nuevo Benzema de cabeza advertía a un italiano que sabía del calibre de su error. Se animó PSG, quiso ponerle rebeldía, pero era Vinicius el que tenía el 2-1 servido cuando le quedaba un rebote al que le entraba mal y la mandaba arriba. Como el viejo Vinicius defendido, así tal cual...



Y al final Benzema, el de siempre y Modric, el que ve espacios donde nadie más puede, se juntaron para el 2-2 que igualó la cuenta a los 76, con un partido entero por jugar, ahora al ritmo del temible Madrid, que en el mismísimo saque marcó el tercero, otra vez el 'gato', otra vez Donnarumma en deuda, coronando su noche fatal.



A la anécdota fue el partidazo de Mbappé. Nada quedó de Neymar y Messi y el morbo de su regreso al Bernabéu. Todo se fue al traste por cuenta del nerviosismo del arquero que le ganó por juventud el desquite a Keylor Navas.



Justo a la entrada del Bernabéu colgarán pronto un aviso en letras rojas: ¡Nunca subestimar a Real Madrid en Champions League!