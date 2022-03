PSG busca un golpe en el Bernabéu: Real Madrid solo piensa en remontar

El Real Madrid recibe este miércoles, a partir de las 3:00 pm (hora colombiana), al PSG con toda su corte: Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, quien estuvo en duda y por cierto fue recibido en Madrid con muestras de cariño; la afición merengue sigue ilusionada con el fichaje del francés.



Se trata de una final adelantada entre dos de los clubes más importantes del mundo, pero solo uno podrá tomar destino a cuartos de la UEFA Champions League. Al Real Madrid no se le puede dar por muerto y menos con una distancia con corta. PSG lo sabe muy bien. Un duelo que promete "sacar chispas" y en el que Ancelotti y Pochettino tendrán un interesante pulso. ¿Cuál avanzará?



Si bien el elenco parisino llega con la mínima ventaja gracias al gol que convirtió Mbappé en el Parque de los Príncipes, de lado y lado ven este partido como el choque de sus vidas. Un duelo que pueda pasar a la historia por resultar siendo muy positivo, o por el contrario, por terminar en un "papelón". Por los lados del Madrid tomaron precauciones y no solo pensando en el talento de Kylian. Les preocupa lo que pueda hacer Messi, Neymar o Di María.



Para este partidazo hay que prepararse con una buena cantidad de palomitas, pues tiene picante por donde se le mire. El ex '10' de Barcelona regresa al Bernabéu, un estadio que le trae toda clase de recuerdos en su paso por el club culé, pero también volverá quien defendió a la 'Casa Blanca' como capitán y ahora defiende otros colores: Sergio Ramos. Otro que regresa es Keylor Navas.



En la previa, el técnico Carlo Ancelotti dejó claro que el Madrid saldrá a ganar sin enloquecerse en busca de goles, pues la diferencia es mínima y no necesita golear. Además porque también conoce del rival que tiene al frente y no piensa dar ventajas. Duras bajas las de Casemiro y Mendy por suspensión.



Por su parte, Pochettino, quiso mostrarse aplomado y dijo que lo hecho en París apenas fue el comienzo. En PSG son positivos y por más que la prensa mundial hable de una "remontada", ellos solo contemplan un resultado que les permita avanzar. La única duda es si en el arco estará Navas o Donnarrumma, y si Mbappé está completamente recuperado del golpe que recibió en la semana para ir desde el inicio o si por el contrario estará Ángel Di María.



Los protagonistas



Carlo Ancelotti, DT del Madrid: "El plan que tenemos no es solo parar a Mbappé, hay que parar a Neymar, a Messi y a todos los buenos jugadores que tiene el PSG. Nuestro plan es jugar como bloque con y sin balón. No tenemos que volvernos locos, porque tenemos que ganar, no necesitamos una goleada".



Modrid, jugador del Madrid: "Neymar es un gran jugador, le tengo mucho cariño, me gusta mucho este tipo de jugador. Es un peligro grande para nosotros y vuelve de una lesión muy larga pero con una jugada te puede hacer mucho daño porque es top mundial. Hay que tener preocupación con él".



Pochettino, DT del PSG: "Veo a los medios del Real Madrid siendo positivos. En el fútbol se gana y se pierde y nosotros somos competidores y pensamos en lo positivo y lo mejor. No nos cabe en la cabeza otra cosa que no sea llenar nuestras mentes de situaciones positivas”.



Neymar, jugador del PSG: "Estos son partidos para jugadores que no tienen miedo, es para disfrutar en todo momento. Me preparé más de la cabeza y estoy muy feliz. Hay que tener una mentalidad muy fuerte y hacer el partido de nuestras vidas”.



UEFA Champions League

Octavos de final - vuelta

Día: Miércoles, 9 de marzo

Hora: 3 pm (hora colombiana)

Real Madrid vs París Saint-Germain (0-1)

Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid



Posibles alineaciones



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Nacho (Marcelo); Fede Valverde, Modric, Kroos (Camavinga); Asensio, Benzema y Vinicius. DT: Carlo Ancelotti.



PSG: Donnarumma (Navas); Achraf, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo Pereira, Paredes, Verratti; Neymar, Messi, Mbappé (Di María). DT: Mauricio Pochettino.