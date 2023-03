Ni cosquillas hizo Liverpool a ventaja de Real Madrid: fácil a cuartos

Real Madrid tuvo una especie de entrenamiento con público, un partido absolutamente relajado, que fue más expectativa que otra cosa contra Liverpool y que lo puso, sin sobresaltos, en cuartos de final de la Champions League.

El partido, que arrancó bien pero que se fue diluyendo, terminó en un 1-0 más bien insípido, cuyas pocas emociones fueron cortesía del local, que hizo valer su contundente ventaja de 2-5 en Anfield, ganó 6-2 el global y avanzó, no importa cuándo lo leas, en su torneo fetiche.



Y aunque era Liverpool el que se permitía una ilusión en los primeros 5 minutos, con una buena sociedad entre Salah y Núñez que por poco capitaliza el uruguayo, fue inclinando poco a poco la cancha el local y adueñándose del partido a fuerza de talento, el de Benzema para asociarse con Vinicius, el del propio 'Gato' cuando le quedaba un poquito atrás la pelota para el remate de gol, el del propio brasileño cuando provocó el lucimiento de Alisson Becker y una manotazo milagroso debajo de su arco, Modric que remataba casi rozando el travesaño... todas las opciones eran del que ganaba con holgura la llave.

Se escapaba Salah ocasionalmente de la trampa de Nacho y en una de esas se encontraba con Gakpo y su remate desviado, pero era poco lo que amenazaban los rojos la aplastante ventaja de los 'merengues' en aquella noche de la ida en Anfield. Así hasta el descanso.

​Y así el complemento: Kroos inmenso hacía lucir cada vez más peligroso a Benzema mientras un Liverpool necesitado no tenía ni el diez por ciento del peligro que generaba su oponente cuando aceleraba. Nada de Gakpo, que corrió mucho y pesó poco; no mucho más del impetuoso Darwin del arranque, llegaron Firmino y Elliot en un arranque de desesperación pero no había presión ni en el ataque ni en el regreso. Aquel síntoma de mejoría del 7-0 contra Manchester United no fue más que eso...

​Hasta que pareció cansarse el Madrid y entonces se fue contra Alisson Becker y la lenta zaga roja: metió un pase hermoso Camavinga, Vinicius desde el suelo en el área metió el pase al medio y apareció Benzema, Mr Champions, para el 1-0 en el partido, el 6-2 en la llave y fin de la función.



No compitió nunca de igual a igual el Liverpool, sumido otra vez en su confusión de toda la temporada, y resolvió una llave que parecía más difícil un Real Madrid que ahora se acomoda en cuartos de final a esperar una próxima víctima... tal vez un rival más amenazante, al menos.